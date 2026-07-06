„Страстите Христови“ с отишлия си без време Христо Живков отново тръгва по кината

Библейският епос на Мел Гибсън „Страстите Христови" ще се завърне в кината за ограничен период през септември, преди премиерата на дългоочакваното си продължение през 2027 г. съобщава Fox News.

Във филма „Страстите Христови" участват и двама български актьори. Христо Шопов се превъплати в образа на Пилат Понтийски, а Христо Живков изпълни ролята на Свети Йоан Богослов.

Мел Гибсън беше поискал Христо Живков да играе ролята на Свети Йоан Богослов и в продължението на лентата. За съжаление българският актьор си отиде без време през 2023г., едва на 48-годишна възраст. Режисьорът Мел Гибсън, който неведнъж е заявявал възхищение от актьорския талант на Христо Живков, е решен той да присъства в продължението на филма, макар и дигитално.

Малко известен е случаят, че когато снимали "Страстите Христови", Христо Живков се подложил на строг пост като истински вярващ и посветен в православието българин. Макар при католиците, какъвто е Гибсън, да няма такава практика, той се отказал от животинска храна подобно на българския актьор. В продукцията от 2004 г., в ролята на Пилат Понтийски.

Лайънсгейт и Фатом Ентъртейнмънт обявиха в сряда, че филмът от 2004 г., който разказва за последните 12 часа от живота на Исус Христос преди разпятието му, ще бъде прожектиран отново в кината от 10 до 17 септември. Лентата е дигитално реставрирана в 4K резолюция и със звук Долби Атмос.

Зрителите ще могат да видят и ексклузивен откъс от продължението – „Възкресението на Христос: Част първа", чиято премиера е насрочена за 6 май 2027 г. Втората част – „Възкресението на Христос: Част втора" – ще излезе на 25 май 2028 г., през уикенда на Деня на паметта в САЩ.

„Страстите Христови" остава едно от най-въздействащите киноизживявания, създавани някога", заяви президентът по световното разпространение на Лайънсгейт Кевин Грейсън. „За милиони хора това беше много повече от филм – превърна се в силно споделено културно и духовно преживяване. Новата реставрация ще позволи на дългогодишните почитатели да го видят по съвсем нов начин, а на новото поколение – да го открие за първи път на голям екран."

Филмът има огромен успех сред публиката, като реализира приходи от над 610 милиона долара в световен мащаб при бюджет от около 30 милиона долара. Той получава и три номинации за наградите „Оскар" – за грим, музика и операторско майсторство.

По време на излизането си през 2004 г. лентата предизвиква и противоречиви реакции заради изключително натуралистичното насилие и чувствителната религиозна тематика. В продължение на 20 години „Страстите Христови" беше най-касовият филм с рейтинг R в историята на американския боксофис, преди да бъде изпреварен през 2024 г. от „Дедпул и Върколака".

По повод завръщането на филма в кината Лайънсгейт публикува и нов пълнометражен трейлър.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба от 24 юли онлайн и в участващите киносалони.

„Малко съвременни филми са оказвали толкова силно влияние върху културния пейзаж, колкото „Страстите Христови", заяви главният изпълнителен директор на Фатом Ентъртейнмънт Рей Нът. „Преди 20 години както вярващата, така и светската публика приеха филма на Мел Гибсън като истински кинематографичен шедьовър, което отвори нови възможности за бъдещи продукции на религиозна тематика."

Актьорът Джим Кавийзъл, който изигра Исус Христос в оригиналния филм, няма да се завърне в продълженията заради трудностите, свързани с технологиите за дигитално подмладяване, както и заради конфликти в графика му. В ролята на Исус ще се превъплъти финландският актьор Яако Охтонен, а Мариела Гарига ще изиграе Мария Магдалена, заменяйки Моника Белучи.

Според Мел Гибсън предстоящите продължения ще изследват „духовните светове" и битката за „душата на човечеството".

Режисьорът наскоро заяви, че проектите се реализират „точно така, както си ги е представял".

„Този филм представлява огромна част от делото на живота ми и изискваше всичко от мен – като режисьор и като творец", каза Гибсън през май за „Възкресението на Христос: Част първа". „За мен това е много повече от филм. Това е мисия, която нося повече от 20 години – да разкажа историята, която според мен е най-важната в човешката история."