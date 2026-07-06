Принц Хари няма да отседне в Бъкингамския дворец при посещението си в Лондон

Принц Хари няма да отседне в Бъкингамския дворец по време на посещението си във Лондон тази седмица, съобщи Би Би Си.

Херцогът на Съсекс не е отговорил в определения срок на предложението да бъде настанен в кралска резиденция. През уикенда той е бил уведомен, че вече няма да може да отседне в Бъкингамския дворец в центъра на Лондон.

Посещението на принца в Лондон и Бирмингам включва поредица от благотворителни ангажименти и предизвика спекулации дали ще се срещне с баща си, крал Чарлз Трети, с когото отношенията му остават обтегнати, както и дали ще отседне в кралски дворец.

Подготовката за визитата бе засенчена от продължаващия спор между принца и британското правителство относно мерките за сигурност. Говорител на Хари заяви в неделя, че съпругата му Меган и двете им деца няма да го придружат в Лондон, но е възможно да се присъединят към него по-късно при посещението му в Бирмингам.

Принц Хари и съпругата му Меган живеят в Съединените щати от 2020 г., след като се отказаха от задълженията си като висши членове на британското кралско семейство с мотива, че искат да бъдат финансово независими и да се отдалечат от медийното вмешателство в личния си живот.

През последните шест години отношенията на Хари с баща му и с брат му, престолонаследника принц Уилям, се влошиха и станаха публично достояние чрез интервютата на принца и мемоарната му книга.