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Големият внук на Благовест Аргиров ще играе футбол в Барселона

Мария Райчева

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Леон три месеца ще тренира футбол в Барселона.

Големият внук на Благовест Аргиров - Леон, ще бъде във футболната академия в Барселона, похвали се гордият дядо в социалните мрежи. И публикува снимка на внука си пред визия на мегазвездата Ламин Ямал, който е лице на Barca Academy Experience. Това е премиум програма на академията на футболен клуб “Барселона”, предназначена за талантливи деца, които искат да усетят отблизо начина, по който клубът развива младите си футболисти. Тренировките се водят на легендарната база на “Барса” La Masia.

8-годишният футболист е първото дете на Александър, големия син на певеца, който е военен пилот, но вече е инструктор в Кралската военновъздушна академия. Във вените на хлапето има микс от четири националности - мароканска и шведска от майка му и българска и норвежка от баща му.

Леон тренира футбол от три години в града, в който живее със семейството си - Кристиансанд, Норвегия.

“От футболната академия на “Барселона” са го проучили, пратили са техни скаути, които са го поканили три месеца да бъде в школата”, разказа Благовест Аргиров пред “24 часа”.

Леон има двама по-малки братя - Ноел, който е на 5 г., и 2-годишният Леонел, който все още не се е виждал на живо с българския си дядо. Благовест каза, че от 4 години не се е срещал със семейството на големия си син. “С брат ми подновихме концертната си дейност и непрекъснато нанякъде пътуваме, те също имат много ангажименти и все не успяваме да се видим”, добавя певецът.

Леон три месеца ще тренира футбол в Барселона.
Малкият футболист като бебе с дядо си Благовест СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ
Леон три месеца ще тренира футбол в Барселона.
Малкият футболист като бебе с дядо си Благовест СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ
Леон три месеца ще тренира футбол в Барселона.
Малкият футболист като бебе с дядо си Благовест СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

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