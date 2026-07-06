Гала във ваканция, скоро и "На кафе", връщат се на екрана наесен

Ралица Паскалева само гост в токшоуто, но работи и за други проекти с Нова тв

Гала си тръгва от “На кафе”. Популярното предаване ще има нова водеща и най-вероятно това ще е Ралица Паскалева, която била подготвяна от Нова тв да заеме позицията, пишат жълти издания напоследък.

ЛЪЖА е. Не сменяме Гала, заявиха от “Нова Броудкастинг груп”. По думите на пиара на медийната компания отсъствието на водещата от екрана не е необичайно. Тя е излязла в отпуск малко по-рано от екипа, като скоро и предаването ще бъде в лятна ваканция. Но така е било и миналата година.

Междувременно Ралица Паскалева влезе като гост в панела от коментатори в “На кафе”. Това обаче не означава, че актрисата, била доскоро водеща на “Игри на волята”, ще стане титуляр във всекидневното токшоу. “Ралица работи по други проекти на Нова тв, които предстои да бъдат обявени”, обясниха от медията. Междувременно мястото ѝ в състезателното тв риалити е поверено на лекоатлетката Ивет Лалова.

След ваканцията “На кафе” заедно с Гала ще се върне наесен като традиционна част от програмата на Нова тв.

Слухове за смяната на Гала се появяват от години в началото на лятото, затова и никой от екипа на предаването не ги приема на сериозно и избягва да ги коментира.

Още повече че за по-ранното излизане в отпуск на популярната водеща има изключително радостна причина - на 28 юни се роди втората ѝ внучка Джина.

“В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго”, каза Гала няколко дни след щастливата новина. Тя е плътно до дъщеря си Мари и мъжа ѝ Константин, като помага в грижите и за първата си внучка Лора, която е на година и половина.

Двете момиченца ангажират вниманието и на другата баба - Деляна Маринова - Джуджи, което обяснява и нейното отсъствие от “На кафе”, където често се появява. Не само работата, но и голямо приятелство свързва Гала и Джуджи още преди децата им да станат семейство.

