Трилър за баба Ванга с премиера в петък, 13 ноември

“Рупите: Последното пророчество на Баба Ванга” се казва първият български игрален филм за пророчицата, чиято премиера се очаква на 13 ноември, петък. Лентата ще е мистериозен трилър, вдъхновен от легендата, че съществува нейно пророчество, което никога не е било разкрито публично. Сюжетът проследява търсенето на тази тайна — през архиви, следи от миналото и събития, които десетилетия наред са на границата между историята и мистерията.

Продуценти са Христо Христов - Зипо и Стоян Стоянов - Слаш, които стоят и зад филма “Един грам живот”, излъчван не само у нас, но и в 7 държави и 3 континента.