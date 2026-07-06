Орлин Горанов изпя "Влюбен град" за София

"Това е песен за спомените, които ни карат да се усмихваме, и за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой "влюбен град" – място, където любовта е оставила следа." Така Орлин Горанов представя най-новата си песен "Влюбен град" по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова, а видеото към нея превръща София в един от главните герои на историята.

Новата песен е и покана за музикалния спектакъл "Романтично - една нощ в латино", който ще е на 26 ноември в зала 1 на НДК с участието на Орлин Горанов и Еделина Кънева.