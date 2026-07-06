ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катя Дафовска оцеля в катастрофа на "Тракия"

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23178727 www.24chasa.bg

Втори US-критик сравнява Вагнеровия фестивал в София с байройтския в полза на софийския

648
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сцена от "Валкюра"

Управляващият редактор на Operawire Дженифър Пайтън: Подходът на Карталов е да остави музиката на Вагнер да доминира 

Почти един месец след като американският музикален критик Джеймс Ел Полк сравни софийския вагнеров фестивал с байройтския и написа, че българският е достоен за любителите на Вагнер от целия свят (виж тук), втори американски музикален критик пише почти същото.

„Докато 150-годишнината на фестивала в Байройт в Германия (ще се състои през август т.г. – б.р.) ще използва изкуствен интелект и генериране на дигитална среда в реално време за своята постановка на „Пръстенът на нибелунга", за да подчертае еволюцията на шедьовъра на Вагнер, Софийската опера и балет остава фокусирана върху култивирането на продукция от местни творци и певци, които посвещават живота си на интерпретирането на душата на музиката на Вагнер чрез всеки отделен глас", пише Дженифър Пайрън, управляващ редактор на престижното оперно издание Operawire и член на Асоциацията на музикалните критици на Северна Америка (MCANA).

Авторката прави сравнението с Байройт по повод готвената там за това лято постановка „RING 10010110", в която визуални артисти ще управляват „на живо" алгоритми и код, които реагират на случващото се на сцената. Визуалната среда няма да е еднаква всяка вечер – тя ще се пренаписва, променя и генерира в момента на изпълнението. Изкуственият интелект, използван в Байройт, е обучен с огромен масив от данни – архиви, снимки, сценографии и записи от 150-годишната история на фестивала.

Авторката противопоставя този подход на софийския. Тя описва подробно четирите спектакъла от тетралогията, които се играха през юни: „Рейнско злато", „Валкюра", „Зигфрид" и „Залезът на боговете", като многократно подчертава, че сценографията и интелигентната режисура са очевидно съзнателен избор, който позволява на грандиозната музика на Вагнер да доминира, вместо да бъде засенчена от визуални ефекти.

Чрез "премерен, изчистен подход" и "визуална яснота" продукцията освобождава пространството за музикалното начинание, поддържайки човешкия мащаб на драмата, преди пръстенът да промени всичко в „Рейнско злато", пише тя.

„Значението на това ниво на простота създава яснотата, която движи напред четирите опери от този цикъл – нежността на внимателната мисъл и интелигентност на продукцията, която позволява на мащабното музикално начинание на Вагнер да придобие форма и облик", пише авторката.

За „Валкюра" Дженифър Пайтън пише следното: „В първо действие Мартин Илиев в ролята на Зигмунд излиза на сцената, преследван от враговете си, докато бушува буря. Той пристига изтощен в непознат дом, където Алма-Лиза Бандаловска в ролята на Зиглинда се приближава до него. Естествената химия между Илиев и Бандаловска прави тази сцена легендарна. Миналогодишният „Танхойзер" подчертаваше изключителните им актьорски умения и вокална техника. „Валкюра" разкрива момент от музиката на Вагнер, предназначен да предизвика широк спектър от емоционални цветове и интензитети. Моментът, в който Курт Ридъл в ролята на Хундинг вселява страх у Зиглинда и Зигмунд, че са се обединили срещу него, прави връзката им още по-неразрушима. Уникалният дар на Илиев да пресъздава ролите си като жив човек е несравним. Всяко движение, изражение на лицето и всяка нота се трансформират в тялото на Зигмунд. Режисьорът Карталов е известен с това, че работи директно с певците по време на репетиции и това е ясен пример защо го прави. Гласът на Илиев резонира с огромна уязвимост и честност. Неговото изпълнение вдъхнови Бандаловска, тъй като тя позволи на героинята си да се влюби в него", пише авторката.

„Във второ действие Арис Аргирис в ролята на Вотан инструктира Гергана Русекова в ролята на Брунхилда да гарантира, че Зигмунд ще спечели битката си с Хундинг. Гласът на Русекова резонира с топлина и чист тон. Вокалната ѝ яснота и немската ѝ дикция бяха солидни през цялото ѝ изпълнение", се казва още в статията.

„Финалът на „Залезът на боговете" е последен пример за това как продукцията на Карталов използва всяко действие, глас, декор и музикален инструмент, за да подчертае творбата на Вагнер. Целият екип от творци и изпълнители и в четирите продукции остана фокусиран върху това да бъде общност, а не сбор от индивиди, интерпретиращи свои собствени версии на Вагнер. Затова „Пръстенът" на Софийската опера и балет култивира човечността и въплъщава душата на музиката като универсален език, предназначен за споделяне", завършва статията си музикалната критичка.

Сцена от "Валкюра"
Дженифър Пайтън
Сцена от "Валкюра"
Дженифър Пайтън
Сцена от "Валкюра"
Дженифър Пайтън

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция