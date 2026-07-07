Брад Пит и 33-годишната Инес де Рамон официализираха връзката си (Снимки)

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Брад Пит и неговата очарователна приятелка Инес де Рамон официално потвърдиха връзката си в инстаграм. Те позираха заедно на романтични снимки, преди да отпътуват за пищната сватба на Тейлър Суифт миналия петък.

62-годишният актьор от „Троя" и 33-годишната дизайнерка на бижута са облечени в съвършено съчетани черни тоалети на снимките, споделени от фризьорката Лори Занолети в инстаграм в понеделник.

Двойката, чиято романтика започна още през 2022 г., е видимо влюбена на снимките, като бащата на шест деца нежно е прегърнал по-младата си приятелка.

По-късно двамата станаха свидетели на това как 36-годишната Суифт каза „да" на 36-годишния играч на „Канзас Сити Чийфс" Травис Келс по време на сватбата им в „Мейдисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, на която присъстваха много звезди.

Пит бе елегантен за случая в класически черен костюм и папийонка. Той е допълнил визията си с черни слънчеви очила, а косата му е прибрана настрани, съобщава "Дейли мейл".

Междувременно, в една от снимките си Де Рамон показа своята прилепнала черна дантелена рокля, докато позира на откритата тераса на клуба „Каса Чиприани" на Източната река в Манхатън, достъпен само за членове.