Чети цяло лято "Седемте сестри" от Лусинда Райли - вече налични и като комплект

Лятото е в разгара си, както и летните отпуски. Независимо дали сте на морския бряг или се наслаждавате на прохладата на планината, от КНИГАТА предлагат пълен комплект на сагата „Седемте сестри" от Лусинда Райли.

Британската писателка създава поредицата „Седемте сестри" като мащабна семейна сага, вдъхновена от древногръцкия мит за Плеядите – седемте сестри, превърнати в съзвездие. Поредицата съчетава историческа проза, семейни тайни, романтика и пътешествия из различни държави и е продадена в десетки милиони екземпляри по света. Официално посочваната цифра след излизането на последната книга „Атлас" е за над 30 милиона продадени екземпляра.

Тяхното бъдеще е написано в звездите... Така започват книгите от поредицата, която повече от десет години се радват на интереса на българските читатели. В началото на историята шест осиновени сестри се събират в семейното имение „Атлантис" на брега на Женевското езеро след смъртта на своя осиновител – загадъчния Татко Солт. Всяка от тях получава писмо и улики за своя истински произход. Това поставя началото на поредица от пътешествия, в които всяка сестра открива собствената си семейна история. Така в осем обемни книги сестрите – Мая, Али, Ася, Кики, Тиги, Електра и Мелопа, научават собствената си история. Интересен факт е, че след публикуването на финалната книга „Атлас. Историята на Татко Солт" популярността на поредицата нараства още повече и тя се превръща в едно от най-успешните произведения в жанра на семейните саги през XXI век. Последната книга "Атлас" е завършена от сина на Лусинда - Хари Уитакър, тъй като тя умира преди финала на поредицата.

А вече на книжния пазар е и липсващата книга в поредицата „Изчезналата сестра", която разкрива коя е седмата сестра в семейството и къде е тя? Сестрите Д'Аплиез разполагат само с една улика – изображение на звездовиден изумруден пръстен. Търсенето на изчезналата сестра ще ги отведе из целия свят – от Нова Зеландия до Канада, Англия, Франция и Ирландия, обединявайки всички в една мисия: да съберат цялото семейството на едно място. По този начин сестрите ще се сблъскат с една силна история за любов и саможертви, започнала преди почти сто години.

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