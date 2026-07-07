Свършиха билетите от 80, 90 и 100 евро за концерта на Аргирос в Пловдив, има само от 150 (Видео)

Изкупени са и ултра вип масите от 2000 евро

Макар и скъпи, билетите от 80, 90 и 100 евро за концерта на гръцката мегазвезда Константинос Аргирос в Пловдив са разпродадени, става ясно от справка в Ивентим. Най-касовият изпълнител от южната ни съседка идва за първи концерт на Античния театър на 2 септември. Досега у нас е пял в "Арена 8888" няколко пъти и я е пълнил.

За пловдивския му концерт в наличност има билети само от 150 евро и те са от 1-ви до 6-и ред за секторите В, С, Д и Е, както и за С и Д на 14-и ред с каменните облегалки, показва още справката. Организаторите са убедени, че и те ще се продадат, тъй като изпълнителят на знаковите песни "Елефтерос миа зои" (Свободен за цял живот), "Атина му" (Моята Атина) и "Елпида" (Надежда) има достатъчно почитатели у нас. Изкупени са и четирите вип маси тип "Щъркел", които са по 1500 евро, както и 4-те ултра вип маси по 2000 евро. Те са буквално пред сцената. На най-скъпите маси с по четири места ще има бутилка вино, минерална вода и комплимент от фирмата организатор, най-вероятно плодове. Тези, които се бръкнат за билет от 150 евро, ще получат като бонуси картички с автограф на Аргирос.

Преди Пловдив той ще пее на 25 август в Бургас, където билетите са между 65 и 140 евро, а на 27-и е във Варна. Там пропуските са между 78 и 130 евро. Но в морската столица ултра вип масите също са изкупени.

Певецът, който минава за един от най-скъпоплатените в Гърция, продължава да пълни големи зали и стадиони в южната ни съседка. През зимния сезон бузуки баровете също са претъпкани, когато той пее. Макар познавачите на гръцката музика да твърдят, че той има не повече от 4-5 хитови песни, Аргирос събира почитатели от всички възрасти, но най-вече от младите. Едно от паметните му изпълнения е пред паметника на Александър Македонски в Солун, където пред многохилядна публика изпълни песента "Един е Солун". Тогава обявиха, че това е новият химн на втория гръцки град.

Аргирос направи концерт и на знаковия античен театър "Иродио" под Акропола в Атина, но беше атакуван от гръцката музикална критика. Тя го упрекна, че репертоарът му подхожда по-скоро за бузуки бар, а знаковата древна сцена изисква друг тип изпълнения.

Независимо от критиките изпълнителят продължава да се радва на огромна популярност както в страната си, така и навън. Пял е в препълненената зала "Роял албърт хол" в Лондон и в редица световни градове.

Той е от най-новото поколение гръцки изпълнители и репертоарът му обхваща различни стилове - модерна музика, но успешно се справя и с ребетико и лайкос.

Не минава концерт, на който Аргирос да не изпълни "Свободен за един живот". При всички случаи тя ще прозвучи и в Пловдив. По същество това е една патриотична песен, но с хубава мелодия и лесно се запява от публиката.

Ето и превода й, направен от адвокат Владимир Златев.

Свободен за цял живот

Искам да намеря себе си,

да пътувам, да се изгубя.

Да ме заведе умът

на местата, които обичам.

На вълната отгоре да заспивам,

и да се събуждам на бреговете.

Слънчеви лъчи да осветяват

мрачните ми мисли.

Припев:

Свободен за цял живот!

свободен за цял живот!

свободен за цял живот!

И какво, ако съм далече от теб?

И какво, ако падаш ниско долу?

Оцветяват земята твоите сълзи,

които са сини и бели (прави аналогия с гръцкото знаме, което е синьо и бяло - б.р.).

И какво, ако съм далече от теб?

Аз те усещам тук -

чувствата ти са сини,

а бъдещето ти е бяло.

От Керкира до Хиос

и от Драма до Ханя

пейзажът е син и

имаме снежнобели платна.

Да видя цялото величие

от върха на Олимп,

да прошепна две стихчета-

„Свободен за цял живот".

Да не се страхувам да избягам,

нито пък да се отклонявам от пътя.

А да отворя сърцето си

за някой (случаен) минувач.