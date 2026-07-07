Приближени на Чарлз III: Търпението му към принц Хари се изчерпа

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Търпението на крал Чарлз III към принц Хари се е изчерпало заради хаотичния опит на Хари да отседне в Бъкингамския дворец, твърдят негови приближени, цитирани от The Sun.

Според информацията херцогът на Съсекс първоначално е отказал поканата да отседне в Бъкингамския дворец в събота сутринта, но само няколко часа по-късно е променил решението си.

„Кралят беше подложен на изпитание, което надхвърли границите на търпението му", твърди изтчоник от двореца.

Според запознати със случая Хари променил решението си след като крайният срок в петък вече е бил изтекъл, а след месец колебания служителите на двореца, които е трябвало да се погрижат за престоя му, вече са били ангажирани с други задачи.

Разбира се, че принц Хари е пристигнал във Великобритания снощи, но ще отседне в частно жилище.

„Търпението на краля се изчерпа. Той иска да бъде любящ баща и дядо, но това беше подложено на изпитание, което надхвърли границите. Не е склонен да бъде разиграван или да търпи постоянно състояние на хаос", разказва друг източник.

Междувременно източници, близки до Хари, поставят под съмнение дали предложението да отседне в двореца изобщо е било искрено.

Днес Хари започва посещението си във Великобритания, като ще бъде в Лондон и Бирмингам, за да популяризира Игрите „Инвиктус".

Все още не е ясно дали съпругата му Меган ще се присъедини към него през тази седмица, както и дали кралят ще се срещне с внуците си Арчи и Лилибет за първи път от четири години.

Крал Чарлз отправил поканата към Хари да използва Бъкингамския дворец преди няколко седмици, след като семейство Съсекс уведомило 28 дни предварително, че възнамерява да бъде във Великобритания.

Според кралски източници Хари е изразил недоволство от условията на престоя, докато хора от неговото обкръжение уверявали, че в крайна сметка ще приеме поканата.

В събота сутринта Хари официално отказал предложението почти по същото време, когато станало ясно, че Меган, Арчи и Лилибет няма да го придружат до Лондон поради съображения за сигурност.

Само няколко часа по-късно обаче той променил решението си и заявил, че желае да отседне в двореца за една нощ през тази седмица. След консултация с краля, в събота вечерта на Хари било съобщено, че вече е твърде късно.

Тази версия на събитията се оспорва от източници, близки до принц Хари.

Сутрешните публикации, че той ще отседне в двореца, се оказали неверни и били категорично отречени.

Според приближени на Хари той е прекарал значително време в организиране на алтернативни мерки за сигурност, след като миналата седмица разбрал, че семейството му няма да получи допълнителна охрана, финансирана от британските данъкоплатци.

Те твърдят, че Хари е приел поканата на краля едва в събота, когато вече е бил в състояние да го направи.

По думите им мотивите на двореца за отказа да го настани в кралската резиденция са се променяли с времето, като сред тях вече фигурирали и опасения, свързани с предстоящото му изявление след съдебното дело.

Говорител на семейство Съсекс подчерта, че посещението на Хари във Великобритания ще се състои по план.

„Запознат съм с многобройните информации от Бъкингамския дворец през миналата седмица, според които херцогът не бил приел предложението за настаняване в кралска резиденция", заяви той.

След решението на Комитета за защита на членовете на кралското семейство и високопоставените личности (RAVEC) да не предостави охрана на неговото семейство, херцогът прекара миналата седмица в организиране на алтернативни мерки за сигурност.

След като те бяха уредени, той успя официално да приеме предложението за настаняване през уикенда.

Затова е разочароващо, че поканата вече е оттеглена, като като причина е посочено утрешното решение по делото срещу Associated Newspapers Limited.

Бъкингамският дворец обаче е знаел за тази съдебна дата още от миналия четвъртък.

Поради това остава неясно защо, след като официално е приел предложението, то е било оттеглено в последния момент."

От Бъкингамския дворец отказаха коментар, но според информацията кралска резиденция ще бъде предоставяна на семейство Съсекс и при бъдещи посещения във Великобритания.

Днес крал Чарлз и принц Хари ще бъдат на по-малко от километър един от друг в Лондон, но на отделни официални ангажименти.

През последните две години и половина Хари се е виждал с баща си само два пъти и то за кратко.

Крал Чарлз не е виждал Арчи и Лилибет от честванията по повод платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II през юни 2022 г.

Меган не е посещавала Великобритания от погребението на кралицата през септември същата година.

Смята се, че тя и децата в момента са в Европа и е възможно по-късно през седмицата да се присъединят към събитие за популяризиране на Игрите „Инвиктус" в изложбения център NEC в Бирмингам.

Според информацията Хари се надява за първи път да заведе децата си и на гроба на майка си, принцеса Даяна, в имението Алторп в графство Нортхемптъншър.