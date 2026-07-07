"Мамник" обявен за най-добър сериал на фестивали в САЩ, Великобритания и Швейцария

Престижни отличия в три международни фестивала спечели сериалът "Мамник", който се излъчваше в началото на годината по БНТ.

Той бе награден на международния фестивал в САЩ „Награди на седемте континента – Лос Анджелис", в Швейцария на "Алпийския международен филмов фестивал", както и на Лондонския филмов фестивал във Великобритания.

Освен трите отличия, „Мамник" е и финалист в категорията за най-добри епизоди на международния фестивал Cinema Royale: Paris Edition.

Криминалната история все още предизвиква огромен интерес у зрителите, които направиха фен страници във фейсбук. И до днес там споделят миймове и колажи с главните герои, правят тениски и чаши с ликовете им. Сюжетът на мистерията се разгърна в 12 епизода. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола излизат наяве, а древното зло от българския фолклор разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото. В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влязоха младите талантливи актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин.

Заедно с тях в сериала участват и значими имена от българското кино и театър – Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова. Продуценти са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, режисьор и креативен продуцент е Виктор Божинов, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, оператор е Антон Бакарски, а композитор – Петър Дундаков.

Сериалът „Мамник"е продуциран от Българската национална телевизия, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс.