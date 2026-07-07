Принц Хари загуби делото срещу „Дейли мейл“

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Принц Хари и Елтън Джон загубиха делото си срещу издателя на британския вестник „Дейли мейл“ за предполагаемо незаконно събиране на лична информация, постанови Висшият съд в Лондон, предаде АФП.

В писменото си решение, публикувано след 11-седмичния процес по-рано тази година, съдът посочи, че „ищците не са успели да докажат изложените в исковете си твърдения... поради което исковете се отхвърлят“.

По време на делото принц Хари даде емоционални показания срещу Associated Newspapers. Сред ищците бяха още Елтън Джон, актрисата Елизабет Хърли и други известни личности, които обвиниха издателя в нарушаване на личното им пространство.

Адвокатите на Хари поискаха „значително“ обезщетение за публикации, излизали между 1993 и 2018 г.

Това беше третото и последно дело, заведено от херцога на Съсекс в продължаващата му съдебна битка с британските таблоиди, която допълнително изостри отношенията му с кралското семейство.

41-годишният Хари, по-малкият син на крал Чарлз III, води и други съдебни спорове, включително заради отказа на британските власти да му осигурят полицейска охрана след оттеглянето му от кралските задължения преди шест години.

Принцът, който живее в Калифорния, пристигна във Великобритания на 6 юли за петдневно посещение по повод едногодишното отброяване до следващите Invictus Games – спортното събитие за ранени военнослужещи, което той създаде.

Пътуването трябваше да бъде първото му семейно посещение във Великобритания от четири години насам, но според анонимен източник, съпругата му Меган и децата им Арчи и Лилибет няма да го придружат в Лондон, след като семейството не получи полицейска охрана.

Допълнително напрежение предизвика и спорът около евентуалното му настаняване в Бъкингамския дворец. От двореца заявиха, че Хари няма да остане там, тъй като е пропуснал крайния срок да приеме предложението. Говорителят му определи оттеглянето на поканата в последния момент като „разочароващо“, предаде БГНЕС.