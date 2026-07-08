Още 4-има от новите герои на България ще я рекламират по света: Соня Йончева, Лора Христова, Владимир Зографски и Тервел Замфиров

Дара и Карлос Насар бяха първите избрани, снимките на клиповете започват в петък

След победителката на последната “Евровизия” Дара и трикратния световен и четирикратен европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар още четирима българи със световна известност се включват в благородната инициатива да станат рекламни лица на българския туризъм по света, научи “24 часа”.

Това са световноизвестната оперна певица Соня Йончева, първата от 24 години насам българска биатлонистка, спечелила олимпийски медал - Лора Христова, най-успешният български състезател по ски скокове Владимир Зографски и младата надежда Тервел Замфиров - вече световен шампион по сноуборд при мъжете.

Проектът предвижда с всеки от тях да бъдат заснети клипове и рекламни материали, като снимките с Лора Христова и с Владимир Зографски започват още тази седмица, в петък. С останалите датите все още се уточняват поради тяхната заетост. Тервел Замфиров и Лора Христова на церемонията на "24 часа". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ