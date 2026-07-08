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Още 4-има от новите герои на България ще я рекламират по света: Соня Йончева, Лора Христова, Владимир Зографски и Тервел Замфиров

Христо Николов

[email protected]

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Соня Йончева на сцената Снимка: Румяна Тонева

Дара и Карлос Насар бяха първите избрани, снимките на клиповете започват в петък

След победителката на последната “Евровизия” Дара и трикратния световен и четирикратен европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар още четирима българи със световна известност се включват в благородната инициатива да станат рекламни лица на българския туризъм по света, научи “24 часа”.

Това са световноизвестната оперна певица Соня Йончева, първата от 24 години насам българска биатлонистка, спечелила олимпийски медал - Лора Христова, най-успешният български състезател по ски скокове Владимир Зографски и младата надежда Тервел Замфиров - вече световен шампион по сноуборд при мъжете.

Проектът предвижда с всеки от тях да бъдат заснети клипове и рекламни материали, като снимките с Лора Христова и с Владимир Зографски започват още тази седмица, в петък. С останалите датите все още се уточняват поради тяхната заетост. 

Тервел Замфиров и Лора Христова на церемонията на "24 часа". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
Тервел Замфиров и Лора Христова на церемонията на "24 часа". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Соня Йончева ще има още през август няколко вълнуващи срещи с българската публика на площада пред храм “Св. Александър Невски”, където ще се състои организираната от нейната продуцентска къща поредна “Гала в София”, за която тази година пристигат Йонас Кауфман, цигуларят Дейвид Гарет и нашумелият диджей Charles B. 

Най-успешният български състезател по ски скокове Владимир Зографски
Най-успешният български състезател по ски скокове Владимир Зографски Снимка: Николай Литов

Соня Йончева на сцената
Тервел Замфиров и Лора Христова на церемонията на "24 часа". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ
Най-успешният български състезател по ски скокове Владимир Зографски

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