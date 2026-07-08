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Рожден ден празнува Лозан Лозанов, за когото архитектурата е изкуство на радостта от живота

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Арх. Лозан Лозанов

“Архитектурата е изкуство на радостта от живота.” Така разбира професията си арх. Лозан Лозанов, създал едни от най-емблематичните сгради в София - хотел “Плиска”, външното министерство, 19-етажния Дом на профсъюзите.

Има обаче едно място - дома му във “Връбница”, с което е свързан от 200 години, когато прадядовците му купуват земята, и където израстват и той, и децата му - медийният експерт доц. Георги Лозанов и пиарът Олга Лозанова. Там отново ще събере близките си, за да отпразнуват неговите 97 години, които архитектът навършва днес.

Те задължително ще му поднесат торта, тъй като е любител на сладкото. “Пожелавам му животът да продължи да му носи радост, защото дълголетието е дар божи”, казва доц. Лозанов за баща си.

От “24 часа” - здраве!

Арх. Лозан Лозанов

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