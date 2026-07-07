Невиждани досега писма на принцеса Даяна от медния й месец с Чарлз III излизат на търг

Непоказвани досега писма на принцеса Даяна от медния й месец с крал Чарлз III излизат на търг. Катрин Ханбъри, която е учила с покойната принцеса на Уелс в девическото училище „Уест Хийт" между 1973 и 1977 г., си партнира с британската аукционна къща Gorringe's, за да продаде на търг снимки и писма, като наддаването започва на 7 юли, съобщава Fox News.

„Тя беше изпълнена с надежда", разказва приятелката от детството на кралската особа. „Мислеше, че е срещнала своя принц. А всички ние се надяваме, когато се омъжваме, че сме намерили човека, с когото ще прекараме остатъка от живота си, ще имаме деца и ще живеем щастливо."

„Тя искаше да създаде свое собствено семейство", спомня си Ханбъри. „Имаше всички тези мечти. Беше толкова мила и грижовна. Повече от всичко искаше да има свое семейство, да бъде обичана и за нея да се грижат – както всички ние", добавя Ханбъри.

„Пазя тези писма и снимки в чекмеджето си вече около 45 години", казва Ханбъри. „Не ставам по-млада и не мога да ги взема със себе си. Реших, че е време някой друг да изпита удоволствието и радостта да ги разглежда и чете, както аз през всички тези години", разказва още тя.

По време на ученическите си години двете стават близки приятелки. Даяна била описвана като „забавна" и „съвсем обикновена" – определение, използвано като комплимент.

„Спомням си, че много се радваше на обикновените момичешки неща", разказва Ханбъри. „Беше много усмихната, често се смееше и беше изключително грижовна. За мен тя беше просто едно прекрасно момиче. Беше просто Даяна – още едно момиче от нашата компания. Всъщност беше лейди Даяна Спенсър, но всички я наричахме просто Даяна."

„Обичаше домашните занимания. Спомням си как директорката на училището имаше малък апартамент в сградата, а Даяна я помоли дали може да го почисти. Харесваше ѝ да подрежда стаи, чекмеджета и шкафчета. Домашният уют много я привличаше. Освен това беше спортна натура – плуваше добре и обичаше тениса", допълва тя.

„Помня как карахме колелета по един хълм, крещяхме и се смеехме с пълно гърло, докато се спускахме с всички сили. Обожаваше да прави такива неща с приятелите си. Това бяха нашите малки удоволствия. Беше просто едно обикновено момиче като всички нас", разказва Ханбъри.

Даяна напуска училището на 16-годишна възраст, но остава в контакт с Ханбъри.

Любовната история между Чарлз и Даяна започва едва през 1980 г., а двамата се женят на 29 юли 1981 г.

„Помня как веднъж се върна след уикенд у дома изключително развълнувана", казва Ханбъри. „Принц Чарлз бил в имението Алторп – семейния дом на родителите ѝ. Той беше приятел с двете ѝ по-големи сестри и случайно бил там същия уикенд. Когато се върна в училище, беше възхитена, защото беше срещнала принца. После романът им се появи във вестниците."

Именно от медиите Ханбъри научава, че нейната „съвсем обикновена" приятелка е сгодена за бъдещия крал на Англия.

„Тя беше толкова млада – едва на 20 години", казва Ханбъри. „Изглеждаше сякаш току-що е завършила училище. Всичко беше представяно като приказна любовна история. Тя определено беше влюбена в него. Сигурна съм, че когато беше с нас в училище, никога не си е представяла, че един ден ще се омъжи за принц. Всички бяхме изненадани."

Сред предметите на търга е и т.нар. „Писмо от медения месец", което новата принцеса на Уелс изпраща на своята приятелка.

„Имахме прекрасен меден месец с безкрайно слънце и, за щастие, спокойно море", пише Даяна. „Сега сме в Шотландия до края на октомври, което е истинско удоволствие за нас – обожавам да прекарвам целите дни навън и мразя Лондон! Прекрасно е да си омъжена – мисля, че спокойно мога да го кажа след два месеца...", разказва тя.

В писмото тя загатва и за приспособяването си към живота като член на кралското семейство, като отбелязва: „Всичко е въпрос на това да играеш игрите на възрастните."

„Трябва да помните, че беше толкова млада", казва Ханбъри. „За нея всичко това беше нов свят. Вероятно си е мислела: „Вече съм омъжена, вече съм възрастна. Време е да създам семейство."

Ханбъри вярвала, че бъдещето на Даяна като член на кралското семейство е предопределено.

„Тя винаги се грижеше за хората", казва приятелката ѝ. „Беше внимателна, добра и любяща. Искаше да бъде обичана от всички. Беше човек, който даваше. Нямаше друга страна на характера си. Искрено добра беше. Когато навлезе в този нов свят – кралското семейство – всичко, което хората виждаха у нея, беше истинско. Това беше Даяна. Никога не изгуби тази своя същност, дори когато животът ѝ се промени толкова внезапно."

Двете жени поемат по съвсем различни пътища. Докато Даяна се превръща в една от най-разпознаваемите личности в света, Ханбъри продължава образованието си и изгражда спокоен живот далеч от светлините на прожекторите. Въпреки това никога не спира да мисли за старата си приятелка.

„Чудех се какво ли ще бъде, когато Чарлз един ден стане крал на Англия", спомня си тя. „Винаги имаше толкова много надежди за Даяна."

Бракът на Чарлз и Даяна обаче е белязан от години на сътресения под непрекъснатото внимание на медиите. След раждането на двамата им синове – принцовете Уилям и Хари – двамата обявяват раздялата си през 1992 г., а разводът им е финализиран през 1996 г.

По-малко от година по-късно, на 31 август 1997 г., Даяна загива вследствие на тежките наранявания, получени при автомобилна катастрофа в Париж. Тя е едва на 36 години.

„Миришеше на цветя из целия Лондон още преди да стигнеш до портите на двореца, където хората ги оставяха", казва тихо Ханбъри. „Беше невероятно тъжно. И до днес не мога да го опиша с думи. Беше толкова млада, а след всичко, което беше преживяла, след разпадането на брака ѝ, да си отиде по такъв начин – беше истинска трагедия."

„Изпитах огромна тъга", добавя тя. „Но милиони хора по света чувстваха същото, което беше забележително. Тя винаги беше толкова обичана. Не мисля, че някога ще има друг човек като нея."

Днес Ханбъри се надява писмата и снимките ѝ да покажат на хората една различна страна на момичето, което е наричала своя приятелка.

„Тя беше истинска", казва Ханбъри. „Никога не се опитваше да бъде някой друг. Мисля, че точно това липсва на голяма част от кралското семейство днес. Но такава беше тя. Това беше Даяна."