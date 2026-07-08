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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23189284 www.24chasa.bg

Локум на четири крака посрещна журналистите в Анкара

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Ангорската котка Локум и нейното малко Ак Къз с журналистите СНИМКА: Фейсбук/TRT Haber﻿

Журналистите, отразяващи събитията от Международния медиен център в Президентската национална библиотека в Анкара, бяха посрещнати от двама необичайни домакини – ангорската котка Локум и нейното малко Ак Къз, съобщава TRT Haber. 

Снимки от посрещането показват дружелюбните четириноги, които спокойно се разхождат сред представителите на медиите. 

Ангорската котка е една от най-разпознаваемите породи, произхождащи от Турция. Тя е смятана за един от символите на Анкара. Присъствието на Локум и Ак Къз придаде топла и непринудена атмосфера на медийния център, превръщайки ги в истински любимци на журналистите още с първата им поява. 

Ангорската котка Локум и нейното малко Ак Къз с журналистите СНИМКА: Фейсбук/TRT Haber﻿

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