Къде на концерт през юли? (Графика)

Юли е един от най-силните месеци за концерти у нас и меломаните могат да избират между музикални събития в различни стилове. Вижте кои големи чужди звезди ще гостуват със своите изпълнения в България.
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Юли е един от най-силните месеци за концерти у нас и меломаните могат да избират между музикални събития в различни стилове. Вижте кои големи чужди звезди ще гостуват със своите изпълнения в България.
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