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Къде на концерт през юли? (Графика)

Мария Райчева

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Концерт в зала "Арена 8888". Снимка: Ина Янева

Юли е един от най-силните месеци за концерти у нас и меломаните могат да избират между музикални събития в различни стилове. Вижте кои големи чужди звезди ще гостуват със своите изпълнения в България. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                     

Концерт в зала "Арена 8888". Снимка: Ина Янева

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