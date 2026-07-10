Как Анри Кулев “плени” американеца Джон Ерик Бентли да покаже обстрелвана, но героична София

Неочаквана среща в края на 60-те години между двама мъже - бивши противници от Втората световна война, ги връща към младостта им. Българинът Стоян, бивш летец изтребител, работи като екскурзовод в манастир (по това време музей). Един ден при него пристига американецът Джон, участвал в бомбардировките над София през 1944 г. като пилот на мустанг от американска ескадрила.

Така се заплита сюжетът на вълнуващата и мащабна военна драма “Пилоти”, режисирана от Анри Кулев. А в главните роли влизат Иван Бърнев и американецът Джон Ерик Бентли. Лентата напомня за един от

най-драматичните и дълго пазени в тайна епизоди от нашата история -

опустошителните бомбардировки в София през 1943-1944 г. Ще покаже другото лице на България и на София - обстрелвана, страдаща, героична.

Филмът, с продължителност 115 минути, е вдъхновен от реални исторически събития и лични разкази на пилоти, бранили небето над София. Първите снимачни клапи на новата българска продукция щракнаха сред суровата природа на Искърското дефиле, край софийското село Владо Тричков. Първи кадри от снимачния процес

Филмовият екип планира сложни и мащабни снимки и на територията на София, Божурище, Бургас и Соколския манастир. Премиерата на този проект идва година след като светът обеляза 80 г. от края на Втората световна война.

В основата на сценария, написан от Андрей Кулев, който е син на режисьора, и Ася Кованова, стои книгата на летеца Стоян Стоянов “Ние бранехме тебе, София”.

За Иван Бърнев участието в продукцията е повече от професионален ангажимент. То е дълбоко лична и почти наследствена мисия. Актьорът разказа пред “24 часа”: “Приех с огромна радост, защото имам генна връзка с пилотите. Баща ми е 20 години в авиацията... и винаги нещо става с мен, когато се приближа до самолет или когато отида на летище. Мисля, че това е съвсем нормална реакция за човек, чийто баща е пилот”. Бърнев не крие възмущението си, че десетилетия определени политически влияния са се опитвали да заличат паметта за тези български царски офицери, които са проявили невероятен героизъм в защитата на родината и семействата си.

“Постарали са се определени влияния на социалистическия режим това да бъде покрито, да се забрави за тези хора. Това е изключително нечестно и недостойно за мъже, които всъщност са си пазили страната”, казва актьорът.

Режисьорът Анри Кулев поставя акцент върху склонността на човечеството да повтаря грешките си. “Аз мисля, че никой не може да си научи урока. Господ така е измислил човека, че да се връща постоянно, като в “Не се сърди човече” - на основната стартова позиция”, казва режисьорът. Макар да признава, че филмът е свободно интерпретиран спрямо документалните факти, той вярва, че игралното кино е най-правилният начин да се отдаде почит на фигури като Чудомир Топлодолски. “Основната фиксация на филма е подвигът на мъжете. Около това ядро мърдане няма”, казва Кулев. Анри Кулев

Важно международно участие има американският актьор Джон Ерик Бентли, който се присъединява към екипа след среща с Анри Кулев в България. “В момента, в който Анри ми показа контекста и какво се опитва да направи за България, се влюбих в проекта. Влюбих се и в това какъв е той като човек”, разказа Бентли. Актьорът, който играе ключова роля във филма, описва режисьора като “строител на мостове”. По думите му проектът го е пленил с възможността да разкаже една

история, която досега е била затворена само в рамките на документалистиката

“Пилоти” се движи в две времеви линии. Първата ще отведе зрителите в края на 60-години, където в манастир се срещат българският летец Стоян и американецът Джон. Този разговор между двамата ветерани служи като рамка за втората линия, която проследява съдбата на 3/6 изтребителен орляк в периода 1935-1944 г. Там се разгръщат историите на младите мъже, въвлечени в неравна битка срещу многократно по-силен противник, преминаващ през радост, сълзи и непосилни изпитания.

Джон Ерик Бентли прави интересен паралел с американската история, като сравнява българските пилоти със съдбата на сегрегираните тъмнокожи летци, които въпреки че са спечелили войната, също се сблъскват с расизъм и опити да бъде заличена заслугата им след завръщането у дома. Рисунка към филма на режисьора Анри Кулев, който е и художник и карикатурист.

Филмът цели не просто да покаже войната, а и е ярък пример за човешките взаимоотношения между хората, воювали от двете страни на фронта. Истинската война не е само враждата между нациите, а и е в личните трагедии, които остават след нея.

В лентата участват още актьорите Боян Петров, Йордан Ръсин, Александър Тонев, Димитър Баненкин и Елена Замяркова.

Оператори са Светла Ганева и Калоян Игнатов, музиката е дело на Любомир Денев, художник е Пролет Георгиева, а звукорежисьор - Борис Траянов.

Филмът е подкрепен от Националния филмов център, а продуцент е БНТ.