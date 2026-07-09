Голямото турне, посветено на красивите стихове, започва на 12 юли в Пловдив

Юлиан Вергов учи колегата си Захари Бахаров да играе табла, а Бойко Кръстанов за първи път е на море с дъщеричката си. Любимите актьори сами споделиха какво правят със снимки в социалните мрежи седмица преди голямото турне на спектакъла “ПоетиТе и ЖенаТа”. Те ще гостуват на 12 юли в Пловдив, на 13-и - във Варна, на 14-и - в Шумен, на следващия ден в Русе, и на 16 юли - в Царево. След кратка почивка отново ще бъдат във Варна в Летния театър на 7 септември, а на 9-и - в Бургас. Луиза Григорова-Макариев

Един от най-популярните проекти събира на сцената осем актьори, които рецитират красиви български стихотворения, посветени на жената, както и произведения, написани от поетеси. Рециталът е с музиката на маестро Антони Дончев. Той пусна снимка в автомобила си, на която пише, че проверява дали колата е заредена.

Бойко Кръстанов Една седмица преди турнето пък Луиза Григорова-Макариев е на детската площадка със сина си Бран. “Тъка на няколко стана”, пише Бойко Кръстанов, който бута бебешката количка с дъщеря си, носи на рамо кайтсърф, биричка в ръка, както и детски пояс. Теодора Духовникова и Владо Пенев също са на море. “Съзерцавам остров св. Анастасия и се хармонизирам”, пише под неговия кадър. Теодора Духовникова

За Весела Бабинова обаче няма почивка. Тя е на турне със спектакъла “Попфолк хроники: Бели птици и куршуми”. Малин Кръстев е в София. “Една седмица преди турнето, оцелял от бурята в София, съм готов за всякакви турнета”, пише под неговия кадър. Владо Пенев