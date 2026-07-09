От гръцки остров до рилска пещера пред “Св. Ал. Невски” за “Опера на площада”

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През юли и август пространството последователно ще става сицилианско село, калабрийско градче и императорски дворец в Пекин

5 различни трансформации ще претърпи пространството пред “Св. Ал. Невски” през юли и август заради поредния фестивал “Опера на площада”. Сцената последователно ще се превръща в площад пред храма на сицилианско село за “Селска чест”, в площада на малко калабрийско градче заради “Палячи”, в измислен гръцки остров в Егейско море заради мюзикъла “Мама миа”, в отдалечени и непристъпни рилски пещери заради “Рилският пустинник” и накрая - в площада пред императорския дворец в Пекин заради “Турандот”.

Спектаклите на “Селска чест” и “Палячи”, които се представят в една вечер,

започват още днес - 9 юли

и продължават до 17 юли. От 24 до 28 юли са последните засега представления на мюзикъла “Мама миа”, следва музикалната поема “Рилският пустинник” на 1 август и спектакъл на “Турандот” на 9 август.

Творбите на Пиетро Маскани “Селска чест” и на Руджеро Леонкавало “Палячи”

са направени като копродукция

между Софийската опера и балет и два италиански театъра - този в Пиаченца и операта в Модена. Премиерата им в зала в София бе миналата есен. Постановката на акад. Пламен Карталов пожъна голям успех в Италия през 2025 г., когато бе представена за първи път. Диригенти на спектаклите на площада ще са световноизвестният Даниел Орен и Франческо Роза, а съставите са международни.

Мюзикълът “Мама миа”, който достигна 150 представления от премиерата си през 2018 г. досега и е гледан от 1,5 милиона зрители, излиза за дълго “в отпуск” и представянето му в края на юли на площада е последна възможност да бъде видян.

Безспорно гвоздеят на тазгодишния фестивал ще е “Турандот”, дирижирана от Даниел Орен. През 2026-а се навършват 100 г. от първото представяне на този шедьовър на Пучини на сцената и в цял свят се правят нови постановки или се възстановяват стари трактовки на тази мащабна и зрелищна опера.

За ролята на жестоката китайска принцеса в София пристига руското мецосопрано Екатерина Семенчук,

Калаф ще е Хорхе де Леон,

когото софийската публика аплодира възторжено миналата година в същата роля. А робинята Лиу - Каролина Лопес Морено, която стана известна на широката публика от участието си в закриващата церемония на последните зимни олимпийски игри на Арена ди Верона.