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Какви са приказките на племето навахо advertorial icon

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Когато някой каже: “Прочети ми приказка”, той не иска просто да чуе интересна история, но иска и щипка магия. Новата поредица “Прочети ми приказка!” (изд. “Фют”) включва четири луксозни сборника с по 4 приказки от различни краища на света. Независимо дали идват от Япония, Африка или Европа, те носят общи човешки ценности. Когато ги четем, опознаваме не само различните култури, но и откриваме, че хората по цял свят мечтаят за едно и също – добър, справедлив и щастлив живот.

Поредицата с кратки приказки включва истории, разказани от племето навахо, приказки от далечна Норвегия, Нигерия, Бразилия, Индия и др. Преводът е на Цвета Брестничка.

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