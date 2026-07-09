Забранена любов излиза наяве след 50 г. мълчание

Авторката Джоджо Мойс е обявена за най-добрата съвременна британска писателка

Петдесетте години на XX век, крайбрежното градче Мерам. Консервативното общество е скандализирано, когато в къщата в стил ар деко се нанася актрисата Аделайн, известна с волния си нрав. Тя се обгражда със свободолюбиви художници, които също не вдъхват доверие на местните. Осемнадесетгодишната Силия Холдън обаче е привлечена от необичайната атмосфера на къщата. С приятелката ѝ Лоти прекарват всяка свободна минута там, откривайки неподозирани удоволствия. Но когато майка ѝ разбира, тя прави всичко по силите си да отдели момичетата от тази среда и дори изпраща дъщеря си в Лондон. Силия се завръща след осем седмици с годеник, чийто баща е търговец на екзотични плодове. Лоти го вижда и... не може да откъсне поглед от него.

Петдесет години по-късно Дейзи се опитва да събере парченцата от разбития си живот. Партньорът ѝ – в семейството и бизнеса,

я изоставя само няколко месеца след раждането на дъщеря им

Дейзи решава сама да изпълни поръчката за реновиране на стара къща в Мерам. Собственичката е резервирана, но постепенно я допуска до себе си, споделяйки ѝ фрагменти от миналото. Картината, която изниква под пластовете боя обаче, ще разкрие истината за една забранена любов, чието ехо отеква и до днес.

Романтичният, но и мистериозен сюжет завладява от първата страница читателите на “Забраненият плод” - новата книга на Джоджо Мойс, която излиза с логото на издателство “Хермес”.

Авторката е родена в Лондон през 1969 г. Прави успешна журналистическа кариера, но мечтата ѝ е да стане писател. Дебютният ѝ роман се радва на положителни отзиви, но големият пробив идва с “Аз преди теб”. Необичайната любовна история се превръща в световна сензация с продадени над шестнадесет милиона екземпляра. Критиката го определя като един от най-запомнящите се романи на изминалото десетилетие. По “Аз преди теб” е заснет и едноименен филм с участието на Емилия Кларк (Луиза) и Сам Клафлин (Уил). Екранизацията, подобно на романа, предизвика истински фурор. Успехът ѝ (над $ 200 млн. приходи от прожекции) е последван от филмовата версия на “Последното писмо от любимия” (“Нетфликс”) с участието на Фелисити Джоунс и Шейлийн Удли.

До този момент книгите на Джоджо Мойс са преведени на четиридесет и шест езика и от тях са продадени петдесет и седем милиона екземпляра. Медиите на Острова я обявиха за “най-добрата съвременна британска авторка”.

