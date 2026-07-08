Пърформанс и инсталация превръщат галерия в подземна биолаборатория

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Пърформанс и инсталация на подземна биолаборатория представя художничката Биляна Токмакчиева в галерия “КУБ Топлоцентрала”. Експозицията, която може да бъде посетена до 26 юли, е озаглавена Tabula Rasa.

Автор е Биляна Токмакчиева

Мултижанровият проект обединява пърформанс, инсталация, сценография, звук и пространствена драматургия, а посетителите стават участници в развиващия се разказ.

За реализацията на проекта галерия КУБ е изцяло трансформирана в подземна биолаборатория. В рамките на спекулативния разказ жени воини са създадени в лаборатория, за да се противопоставят на фашистки и колониални системи на контрол. Церемонията по тяхната трансформация се превръща в отправна точка за изследване на въпросите за властта, идеологията и моралните граници на съпротивата. Експозицията, която може да бъде посетена до 26 юли, е озаглавена Tabula Rasa.

Авторката на проекта Биляна Токмакчиева е сред активните млади български художници. Работата й обаче не може да бъде определена в рамките на един жанр.

Завършила е политически науки и международни отношения в Американския университет в България, а през 2023 г. получава бакалавърска степен по живопис от Националната художествена академия.