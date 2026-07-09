Обявиха номинациите за 78-ите телевизионни награди „Еми“

Номинациите за 78-ото издание на телевизионните награди „Еми" бяха обявени в сряда, като отличиха редица нови продукции и очертаха оспорвана битка в категорията за най-добра актриса в комедиен сериал.
Сред големите победители при номинациите е Apple TV+, чиито нови сериали „Pluribus", „Margo's Got Money Troubles" и „Widow's Bay" получиха силно признание. В същото време гласуващите за наградите продължиха да отдават заслуженото и на вече утвърдени заглавия. Медицинската драма „The Pitt" от HBO Max отново доминира в драматичните категории с общо 25 номинации – най-много от всички сериали тази година.
При драматичните сериали „Euphoria" не намери място сред претендентите за най-добър драматичен сериал след противоречиво приетия си последен сезон. Въпреки това звездите на продукцията Зендая и Колман Доминго получиха актьорски номинации.
Разочарование предизвика липсата на номинации за хокейната драма „Heated Rivalry". Причината обаче е, че сериалът не отговаря на условията за участие, тъй като е изцяло канадска продукция. Въпреки това един от главните актьори – Конър Стори, получи номинация за гостуващата си роля в „Saturday Night Live".
При комедийните сериали най-оспорвана се очаква да бъде надпреварата за най-добра актриса. Основните фаворитки са Лиса Кудроу за „The Comeback" и Джийн Смарт за „Hacks", които впечатлиха с изпълненията си във финалните сезони на своите сериали. Смарт вече има четири награди „Еми" за ролята си на Дебора Ванс, докато Кудроу е печелила отличието само веднъж - през 1998 г., в поддържаща роля, за емблематичната Фийби Бъфе в „Приятели", съобщи Си Ен Ен.
Друга от големите изненади в категорията за най-добър комедиен сериал е силното представяне на „Уидоус Бей", който получи 19 номинации. Хорър комедията с Матю Рис в ролята на кмет на остров, изправен пред свръхестествени явления, се превърна в един от най-обсъжданите хитове на Apple TV+.
Въпреки че според част от зрителите и критиците „Мечката" губи от свежестта си с всеки следващ сезон, сериалът отново беше номиниран за най-добър комедиен сериал. Айо Едебири и покойният холивудски ветеран Роб Райнър получиха актьорски номинации за участието си в продукцията, но звездата Джереми Алън Уайт остана извън списъка с номинираните, въпреки че вече два пъти е печелил отличието в своята категория.
Денят беше особено успешен и за Матю Рис, който получи още една номинация - този път в категорията за лимитиран сериал, благодарение на ролята си на безскрупулен милиардер в „Звярът в мен". Номинация заслужи и екранната му партньорка Клеър Дейнс. Отличена беше и съпругата на Рис - Кери Ръсел, която е номинирана за изпълнението си като решителен посланик на САЩ в сериала „Дипломатът" на Netflix.
78-ата церемония по връчването на телевизионните награди „Еми" ще се състои на 14 септември и ще бъде водена от звездата от „Закон и ред: Специални жертви" Мариска Харгитай. Събитието ще бъде излъчено на живо по NBC и в стрийминг платформата Peacock.
Сред основните категории са следните. Пълният списък с номинираните е публикуван на сайта на Телевизионната академия.
Най-добър драматичен сериал
„Дипломатът"
„Позлатената епоха"
„Рицар на Седемте кралства"
„Рай"
„Пит"
„Бавни коне"
„Твоите приятели и съседи"
Най-добър комедиен сериал
Най-добър комедиен сериал
„Начално училище „Абът"
„Мечката"
„Марго има финансови проблеми"
„Никой не иска това"
„Убийства в сградата"
„Терапия"
„Уидоус Бей"
„Хакс"
Най-добър лимитиран сериал
„По нейна вина"
„Звярът в мен"
„Говеждо"
„DTF: Сейнт Луис"
„Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет"
Най-добър актьор в драматичен сериал
Стърлинг К. Браун – „Рай"
Гари Олдман – „Бавни коне"
Марк Ръфало – „Задача"
Руфъс Сюъл – „Дипломатът"
Ноа Уайли – „Пит"
Най-добра актриса в драматичен сериал
Кари Куун – „Позлатената епоха"
Чейс Инфинити – „Заветите"
Кери Ръсел – „Дипломатът"
Риа Сийхорн – „Плурибус"
Зендая – „Еуфория"
Най-добър актьор в поддържаща роля в драматичен сериал
Патрик Бол – „Пит"
Били Крудъп – „Сутрешното шоу"
Шон Хатоси – „Пит"
Джеран Хауел – „Пит"
Джак Лоудън – „Бавни коне"
Том Пелфри – „Задача"
Карлос-Мануел Весга – „Плурибус"
Най-добра актриса в поддържаща роля в драматичен сериал
Тейлър Диърдън – „Пит"
Фиона Дуриф – „Пит"
Алисън Джани – „Дипломатът"
Катрин Ланаса – „Пит"
Сепидех Моафи – „Пит"
Джулиан Никълсън – „Рай"
Каролина Видра – „Плурибус"
Най-добра актриса в главна роля в комедиен сериал
Куинта Брънсън – „Начално училище „Абът"
Айо Едебири – „Мечката"
Ел Фанинг – „Марго има финансови проблеми"
Лиса Кудроу – „Завръщането"
Джийн Смарт – „Хакс"
Най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал
Яхя Абдул-Матин II – „Уондър Ман"
Стив Карел – „Рустър"
Матю Рис – „Уидоус Бей"
Джейсън Сигел – „Терапия"
Мартин Шорт – „Убийства в сградата"
Най-добра актриса в поддържаща роля в комедиен сериал
Дейл Дики – „Уидоус Бей"
Хана Айнбиндър – „Хакс"
Джанел Джеймс – „Начално училище „Абът"
Кейт О'Флин – „Уидоус Бей"
Мишел Пфайфър – „Марго има финансови проблеми"
Меган Сталтър – „Хакс"
Джесика Уилямс – „Терапия"
Най-добър актьор в поддържаща роля в комедиен сериал
Колман Доминго – „Четирите сезона"
Пол У. Даунс – „Хакс"
Харисън Форд – „Терапия"
Ник Офърман – „Марго има финансови проблеми"
Стивън Рут – „Уидоус Бей"
Майкъл Юри – „Терапия"
Тайлър Джеймс Уилямс – „Начално училище „Абът"
Най-добър актьор в главна роля в лимитиран сериал или телевизионен филм
Риз Ахмед – „Стръв"
Джейсън Бейтман – „Черният заек"
Чарли Хънам – „Чудовище: Историята на Ед Гийн"
Оскар Айзък – „Говеждо"
Матю Рис – „Звярът в мен"
Най-добра актриса в главна роля в лимитиран сериал или телевизионен филм
Клеър Дейнс – „Звярът в мен"
Сали Фийлд – „Изключително ярки създания"
Кери Мълиган – „Говеждо"
Сара Пиджън – „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет"
Сара Снук – „По нейна вина"
Най-добър актьор в поддържаща роля в лимитиран сериал или телевизионен филм
Джейсън Бейтман – „DTF: Сейнт Луис"
Ричард Гад – „Половин човек"
Дейвид Харбър – „DTF: Сейнт Луис"
Ричард Дженкинс – „DTF: Сейнт Луис"
Чарлс Мелтън – „Говеждо"
Ник Офърман – „Смърт от светкавица"
Най-добра актриса в поддържаща роля в лимитиран сериал или телевизионен филм
Линда Карделини – „DTF: Сейнт Луис"
Дакота Фанинг – „По нейна вина"
Лори Меткалф – „Чудовище: Историята на Ед Гийн"
Джой Съндей – „DTF: Сейнт Луис"
Юн Ю-джунг – „Говеждо"
Констанс Зимър – „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет"
Най-добро риалити или състезателно предаване
„Танцувайки със звездите"
„Драг състезанието на РуПол"
„Сървайвър"
„Топ шеф"
„Предателите"
Най-добро вариететно предаване
Най-добро вариететно предаване
„Дейли шоу"
„На живо с Джими Кимъл!"
„Миналата седмица тази вечер с Джон Оливър"
„Късното шоу със Стивън Колбер"
„Saturday Night Live"
Най-добър вариететен специален епизод (на живо)
„Шоуто на полувремето на Супербоул LX с участието на Бед Бъни"
„Златните глобуси"
„Грами"
„Оскарите"
„Тони"
Най-добър гост-актьор в комедиен сериал
Майкъл Дж. Фокс – „Терапия"
Брет Голдстийн – „Терапия"
Хамиш Линклейтър – „Уидоус Бей"
Кристофър Макдоналд – „Хакс"
Роб Райнър – „Мечката"
Конър Стори – „Saturday Night Live"
Най-добра гост-актриса в комедиен сериал
Лесли Биб – „Хакс"
Джейми Лий Къртис – „Мечката"
Бети Гилпин – „Уидоус Бей"
Чери Джоунс – „Хакс"
Лори Меткалф – „Хакс"
Кейтлин Олсън – „Хакс"
Лорън Уийдман – „Хакс"
Най-добър гост-актьор в драматичен сериал
Колман Доминго – „Еуфория"
Ърнест Хардън-младши – „Пит"
Джеф Хилър – „Плурибус"
Джеф Кобър – „Пит"
Джонатан Прайс – „Бавни коне"
Брадли Уитфорд – „Дипломатът"
Най-добра гост-актриса в драматичен сериал
Британи Алън – „Пит"
Тал Андерсън – „Пит"
Тина Ивлев – „Пит"
Мириам Шор – „Плурибус"
Мерит Уивър – „Позлатената епоха"
Шайлийн Удли – „Рай"