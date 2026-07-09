Обявиха номинациите за 78-ите телевизионни награди „Еми“

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Номинациите за 78-ото издание на телевизионните награди „Еми" бяха обявени в сряда, като отличиха редица нови продукции и очертаха оспорвана битка в категорията за най-добра актриса в комедиен сериал.

Сред големите победители при номинациите е Apple TV+, чиито нови сериали „Pluribus", „Margo's Got Money Troubles" и „Widow's Bay" получиха силно признание. В същото време гласуващите за наградите продължиха да отдават заслуженото и на вече утвърдени заглавия. Медицинската драма „The Pitt" от HBO Max отново доминира в драматичните категории с общо 25 номинации – най-много от всички сериали тази година.

При драматичните сериали „Euphoria" не намери място сред претендентите за най-добър драматичен сериал след противоречиво приетия си последен сезон. Въпреки това звездите на продукцията Зендая и Колман Доминго получиха актьорски номинации.

Разочарование предизвика липсата на номинации за хокейната драма „Heated Rivalry". Причината обаче е, че сериалът не отговаря на условията за участие, тъй като е изцяло канадска продукция. Въпреки това един от главните актьори – Конър Стори, получи номинация за гостуващата си роля в „Saturday Night Live".

При комедийните сериали най-оспорвана се очаква да бъде надпреварата за най-добра актриса. Основните фаворитки са Лиса Кудроу за „The Comeback" и Джийн Смарт за „Hacks", които впечатлиха с изпълненията си във финалните сезони на своите сериали. Смарт вече има четири награди „Еми" за ролята си на Дебора Ванс, докато Кудроу е печелила отличието само веднъж - през 1998 г., в поддържаща роля, за емблематичната Фийби Бъфе в „Приятели", съобщи Си Ен Ен.

Друга от големите изненади в категорията за най-добър комедиен сериал е силното представяне на „Уидоус Бей", който получи 19 номинации. Хорър комедията с Матю Рис в ролята на кмет на остров, изправен пред свръхестествени явления, се превърна в един от най-обсъжданите хитове на Apple TV+.

Въпреки че според част от зрителите и критиците „Мечката" губи от свежестта си с всеки следващ сезон, сериалът отново беше номиниран за най-добър комедиен сериал. Айо Едебири и покойният холивудски ветеран Роб Райнър получиха актьорски номинации за участието си в продукцията, но звездата Джереми Алън Уайт остана извън списъка с номинираните, въпреки че вече два пъти е печелил отличието в своята категория.

Денят беше особено успешен и за Матю Рис, който получи още една номинация - този път в категорията за лимитиран сериал, благодарение на ролята си на безскрупулен милиардер в „Звярът в мен". Номинация заслужи и екранната му партньорка Клеър Дейнс. Отличена беше и съпругата на Рис - Кери Ръсел, която е номинирана за изпълнението си като решителен посланик на САЩ в сериала „Дипломатът" на Netflix.

78-ата церемония по връчването на телевизионните награди „Еми" ще се състои на 14 септември и ще бъде водена от звездата от „Закон и ред: Специални жертви" Мариска Харгитай. Събитието ще бъде излъчено на живо по NBC и в стрийминг платформата Peacock.

Сред основните категории са следните. Пълният списък с номинираните е публикуван на сайта на Телевизионната академия.

Най-добър драматичен сериал

„Дипломатът"

„Позлатената епоха"

„Рицар на Седемте кралства"

„Рай"

„Пит"

„Бавни коне"

„Твоите приятели и съседи"

Най-добър комедиен сериал

Най-добър комедиен сериал

„Начално училище „Абът"

„Мечката"

„Марго има финансови проблеми"

„Никой не иска това"

„Убийства в сградата"

„Терапия"

„Уидоус Бей"

„Хакс"

Най-добър лимитиран сериал

„По нейна вина"

„Звярът в мен"

„Говеждо"

„DTF: Сейнт Луис"

„Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет"

Най-добър актьор в драматичен сериал

Стърлинг К. Браун – „Рай"

Гари Олдман – „Бавни коне"

Марк Ръфало – „Задача"

Руфъс Сюъл – „Дипломатът"

Ноа Уайли – „Пит"

Най-добра актриса в драматичен сериал

Кари Куун – „Позлатената епоха"

Чейс Инфинити – „Заветите"

Кери Ръсел – „Дипломатът"

Риа Сийхорн – „Плурибус"

Зендая – „Еуфория"

Най-добър актьор в поддържаща роля в драматичен сериал

Патрик Бол – „Пит"

Били Крудъп – „Сутрешното шоу"

Шон Хатоси – „Пит"

Джеран Хауел – „Пит"

Джак Лоудън – „Бавни коне"

Том Пелфри – „Задача"

Карлос-Мануел Весга – „Плурибус"

Най-добра актриса в поддържаща роля в драматичен сериал

Тейлър Диърдън – „Пит"

Фиона Дуриф – „Пит"

Алисън Джани – „Дипломатът"

Катрин Ланаса – „Пит"

Сепидех Моафи – „Пит"

Джулиан Никълсън – „Рай"

Каролина Видра – „Плурибус"

Най-добра актриса в главна роля в комедиен сериал

Куинта Брънсън – „Начално училище „Абът"

Айо Едебири – „Мечката"

Ел Фанинг – „Марго има финансови проблеми"

Лиса Кудроу – „Завръщането"

Джийн Смарт – „Хакс"

Най-добър актьор в главна роля в комедиен сериал

Яхя Абдул-Матин II – „Уондър Ман"

Стив Карел – „Рустър"

Матю Рис – „Уидоус Бей"

Джейсън Сигел – „Терапия"

Мартин Шорт – „Убийства в сградата"

Най-добра актриса в поддържаща роля в комедиен сериал

Дейл Дики – „Уидоус Бей"

Хана Айнбиндър – „Хакс"

Джанел Джеймс – „Начално училище „Абът"

Кейт О'Флин – „Уидоус Бей"

Мишел Пфайфър – „Марго има финансови проблеми"

Меган Сталтър – „Хакс"

Джесика Уилямс – „Терапия"

Най-добър актьор в поддържаща роля в комедиен сериал

Колман Доминго – „Четирите сезона"

Пол У. Даунс – „Хакс"

Харисън Форд – „Терапия"

Ник Офърман – „Марго има финансови проблеми"

Стивън Рут – „Уидоус Бей"

Майкъл Юри – „Терапия"

Тайлър Джеймс Уилямс – „Начално училище „Абът"

Най-добър актьор в главна роля в лимитиран сериал или телевизионен филм

Риз Ахмед – „Стръв"

Джейсън Бейтман – „Черният заек"

Чарли Хънам – „Чудовище: Историята на Ед Гийн"

Оскар Айзък – „Говеждо"

Матю Рис – „Звярът в мен"

Най-добра актриса в главна роля в лимитиран сериал или телевизионен филм

Клеър Дейнс – „Звярът в мен"

Сали Фийлд – „Изключително ярки създания"

Кери Мълиган – „Говеждо"

Сара Пиджън – „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет"

Сара Снук – „По нейна вина"

Най-добър актьор в поддържаща роля в лимитиран сериал или телевизионен филм

Джейсън Бейтман – „DTF: Сейнт Луис"

Ричард Гад – „Половин човек"

Дейвид Харбър – „DTF: Сейнт Луис"

Ричард Дженкинс – „DTF: Сейнт Луис"

Чарлс Мелтън – „Говеждо"

Ник Офърман – „Смърт от светкавица"

Най-добра актриса в поддържаща роля в лимитиран сериал или телевизионен филм

Линда Карделини – „DTF: Сейнт Луис"

Дакота Фанинг – „По нейна вина"

Лори Меткалф – „Чудовище: Историята на Ед Гийн"

Джой Съндей – „DTF: Сейнт Луис"

Юн Ю-джунг – „Говеждо"

Констанс Зимър – „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет"

Най-добро риалити или състезателно предаване

„Танцувайки със звездите"

„Драг състезанието на РуПол"

„Сървайвър"

„Топ шеф"

„Предателите"

Най-добро вариететно предаване

Най-добро вариететно предаване

„Дейли шоу"

„На живо с Джими Кимъл!"

„Миналата седмица тази вечер с Джон Оливър"

„Късното шоу със Стивън Колбер"

„Saturday Night Live"

Най-добър вариететен специален епизод (на живо)

„Шоуто на полувремето на Супербоул LX с участието на Бед Бъни"

„Златните глобуси"

„Грами"

„Оскарите"

„Тони"

Най-добър гост-актьор в комедиен сериал

Майкъл Дж. Фокс – „Терапия"

Брет Голдстийн – „Терапия"

Хамиш Линклейтър – „Уидоус Бей"

Кристофър Макдоналд – „Хакс"

Роб Райнър – „Мечката"

Конър Стори – „Saturday Night Live"

Най-добра гост-актриса в комедиен сериал

Лесли Биб – „Хакс"

Джейми Лий Къртис – „Мечката"

Бети Гилпин – „Уидоус Бей"

Чери Джоунс – „Хакс"

Лори Меткалф – „Хакс"

Кейтлин Олсън – „Хакс"

Лорън Уийдман – „Хакс"

Най-добър гост-актьор в драматичен сериал

Колман Доминго – „Еуфория"

Ърнест Хардън-младши – „Пит"

Джеф Хилър – „Плурибус"

Джеф Кобър – „Пит"

Джонатан Прайс – „Бавни коне"

Брадли Уитфорд – „Дипломатът"

Най-добра гост-актриса в драматичен сериал

Британи Алън – „Пит"

Тал Андерсън – „Пит"

Тина Ивлев – „Пит"

Мириам Шор – „Плурибус"

Мерит Уивър – „Позлатената епоха"

Шайлийн Удли – „Рай"