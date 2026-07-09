Vivacom ще бъде част от шестото издание на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley със специалната зона „Vivacom EON: Ти си звездата“, интерактивни игри и много изненади за посетителите. Между 10 и 12 юли винарският комплекс Midalidare Estate край с. Могилово ще посрещне хиляди рок фенове, които освен незабравими концерти ще могат да се включат и в специалните активности на Vivacom и да спечелят атрактивни награди.

Гостите на фестивала ще могат да се снимат и да се превърнат в част от постери на любими филмови заглавия, достъпни в EON с пакета Arena Select. Сред тях са „Погрешен завой“ , „Писма до Жулиета“, „Американски психар“, „Диаболик“, „Джон Уик“ и др. Персонализираните постери ще могат да бъдат получени по имейл или разпечатани на място като специален спомен от събитието. Освен това посетителите ще се потопят и в света на Vivacom GAME ON 2026 и новата мобилна игра „Кало Змея: Гръм & Run“, създадена специално за турнира. За първи път Vivacom GAME ON влиза в света на българските супергерои от поредицата „Кало Змея“ на Милен Хальов, а публиката ще може активно да участва в GAME ON вселената.

Рок феновете ще могат да се включат и за семейно приключение от Vivacom до една от три емблематични дестинации в Европа по избор – Лондон, Мадрид или Рим. Победителят ще може да избере семейно приключение в увеселителен парк или филмово студио в една от европейските столици.

Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще превърне долината на виното в сцена за едни от най-големите имена в световния рок и метъл. Хедлайнери тази година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween, а към тях се присъединяват Gotthard, Warkings, Visions of Atlantis, Eclipse, Gloryhammer, Hardcore Superstar и още много изпълнители. Освен концертите, фестивалът ще предложи и традиционните meet & greet срещи, които ще дадат възможност на феновете да се срещнат лично с Powerwolf, Gotthard, Warkings, Visions of Atlantis, Eclipse, Gloryhammer и Hardcore Superstar, да получат автограф и да си направят снимка с любимите си музиканти.

Vivacom очаква всички рок фенове между 10 и 12 юли в долината на рока за три дни, изпълнени с музика, игри и незабравими емоции.