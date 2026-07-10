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Фотозагадка: Кой е този наш актьор, който ще полети с новата си роля?

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Фотозагадка: Кой е този наш актьор, който ще полети с новата си роля?

Жокер: Следващата седмица ще отпразнува 53-ата си годишнина. Той е един от малкото български актьори с главна роля в чужда продукция.

Отговора на фотозагадката очаквайте утре.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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