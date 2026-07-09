Летище във Флорида смени името си на „Президент Доналд Джей Тръмп интернeшънъл“

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Международното летище в Южна Флорида, САЩ. се преименува от „Палм Бийч интернешънъл" (Palm Beach International) на „Президент Доналд Джей Тръмп интернишънъл" (President Donald J. Trump International), след като влезе в сила щатски закон, приет преди няколко месеца, предадоха американски медии, съобщава БТА.

Старото име е на повече от половин век, уточнява електронното издание Ен Пи Ар.

„Няма човек, който да е направил повече за Флорида и за държава ни от Доналд Тръмп", заяви синът на държавния глава Ерик Тръмп в публикация в „Екс" (X). Президентският самолет е бил първият, кацнал на летището след промяната, добави той.

Доналд Тръмп използва летището сравнително често, тъй като то се намира на няколко километра от крайбрежното му имение „Мар-а-Лаго". Президентът обяви Палм Бийч за свое постоянно местожителство през 2019 г. и редовно пътува дотам от Белия дом, припомня Ен Пи Ар.

Всяка година през летището преминават над 8 милиона пътници, обслужвани от повече от дузина авиокомпании.

Федералната авиационна администрация разреши промяната и новия код на Международната асоциация за въздушен транспорт за летището ще бъде вече DJT, вместо PBI. През януари отсечка от пътя между летището и „Мар-а-Лаго" също бе преименувана на Тръмп.

Промяната, с всичките нужни актуализации на табелите, брандирането и материалите за пътници, ще се извърши на етапи, заявиха представители на летището. Официалната промяна на кода ще се случи на 18 август.

Макар и много летища да са кръстени на американски президенти, това е първото, което е кръстено на някои, който все още е в Белия дом.

Тръмп също така е регистрирал търговски марки за новото име на летището. Представител от „Тръмп организейшън" (Trump Organization) отрече, че първото семейство ще получава финансова компенсация за търговските марки, като по думите му това е ход, който се стреми да опази името и бранда на Тръмп, допълва Ен Пи Ар.