Духът на Перперикон се яви като сова на последния Велик шаман от Алтай (Обзор)

Добронамерен е, обяви след ритуала 85-годишният Отгон Балдандорж

С водка, излята върху древните скали, удари на 9-стенен кожен бубен и час, прекаран в транс сред каменните зидове на Перперикон, 85-годишният монголски жрец Отгон Балдандорж потърси връзка с духовете на свещения скален град.

Последният жив Велик шаман от Саяно-Алтайския планински масив извърши ритуал в сърцето на археологическия комплекс като част от българо-монголски научен експеримент, посветен на произхода и религиозните вярвания на прабългарите. Церемонията се състоя в мавзолейна гробница, датирана от III-IV век, и събра десетки посетители, археолози и любители на древните духовни практики.

Балдандорж започна ритуала с традиционно за монголския шаманизъм посипване на водка върху скалите и хвърляне на парченца храна - дар към духовете на мястото и към природните сили. След това застана в центъра на древната гробница и започна да удря ритмично опънатия с кожа бубен. Звукът постепенно изпълни каменното пространство, ударите се ускориха, а шаманът навлезе в състояние на дълбока медитация и транс. Това според древните вярвания му позволява да общува със света на предците и духовете на природата. Ритуалът на Перперикон беше извършен в скална гробница мавзолей. СНИМКИ: АВТОРЪТ

На няколко пъти изпадналият в транс шаман залиташе и трябваше монголските учени да го хващат, за да не падне върху скалите. Ритуалът приключи, след като специалните шарени дрехи и обувки от нещавена кожа бяха свалени от Балдандорж. По думите на ръководителя на археологическите разкопки на Перперикон проф. Николай Овчаров именно свалянето на одеждите връща шамана в реалния свят.

След края на ритуала Балдандорж разказал, че духът на Перперикон му се е явил под формата на сова, кацнала на западната част на каменната гробница. “Вашият народ е на прав път, но трябва да има съгласие и единство, за да продължи”, било посланието, което шаманът твърди, че е получил по време на духовното общуване. Според Балдандорж духът бил добронамерен и приятелски настроен, въпреки че преди ритуала изпитвал притеснение как ще бъде приет от древните сили на скалния връх. Шаманът предал и друго послание - на Перперикон да бъде поставено изображение на сова, а хората всяка година на тази дата да оставят там храна като дар за духа на мястото. Монголските учени подхващат изпадналия в транс шаман, за да не падне на скалите.

Отгон Балдандорж е в България по покана на проф. Николай Овчаров, а чрез ритуала учените искат да проверят хипотезата за връзките между прабългарите и древните шамански традиции в Централна Азия. Според проф. Овчаров церемонията се провежда близо 1350 години след предполагаемото пребиваване на прабългарите на Кубер в Перперикон. За тях имало писмени свидетелства, че са живели между Солун и Комотини. Още преди мащабните проучвания на Перперикон изследователи са открили прабългарски символи по скалите в района.

Следващият подобен ритуал е планиран край Мадарския конник, където Великият шаман отново ще търси следите на древната духовност, свързвана с ранните българи.