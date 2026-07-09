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Вокалистът на Bad Religion отива в Националния природонаучен музей - зоолог е

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Вокалистът на калифорнийската група Bad Religion Грег Графин

От Националния природонаучен музей поканиха вокалиста на калифорнийската група Bad Religion Грег Графин да ги посети. Музикантът е приел и преди да се срещне за първи път с българските си фенове, ще се запознае с българските учени. Вокалът и съосновател на Bad Religion има докторска степен по зоология от Корнелския университет и води курсове по естествени науки в университета. Именно затова от музея го канят. Вad Religion идват за първи път в България и ще изнесат концерт по време на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley.

Вокалистът на калифорнийската група Bad Religion Грег Графин

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