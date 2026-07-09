Самуел Финци неузнаваем за спектакъла “Вакханки”

С кървави очи, сиви дълги коси и рога ще излезе днес на гръцката сцена актьорът Самуел Финци в мащабния спектакъл “Вакханки”. Режисира го Явор Гърдев, а премиерата е в Античния театър в Епидавър в Гърция. В ролята на Дионис влиза Леонид Йовчев, а образът на Тирезий се изпълнява от Санчо Финци. Актьорите от няколко дни са в Гърция, за да репетират преди да излязат пред огромната публика - сцената събира 14 хиляди зрители.