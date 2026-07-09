ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Аз съм първи в списъка за убийства на Иран”: Тръм...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23197750 www.24chasa.bg

Самуел Финци неузнаваем за спектакъла “Вакханки”

552
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Самуел Финци в спектакъла "Вакханки" СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ"/ СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ

С кървави очи, сиви дълги коси и рога ще излезе днес на гръцката сцена актьорът Самуел Финци в мащабния спектакъл “Вакханки”. Режисира го Явор Гърдев, а премиерата е в Античния театър в Епидавър в Гърция. В ролята на Дионис влиза Леонид Йовчев, а образът на Тирезий се изпълнява от Санчо Финци. Актьорите от няколко дни са в Гърция, за да репетират преди да излязат пред огромната публика - сцената събира 14 хиляди зрители.

Самуел Финци в спектакъла "Вакханки" СНИМКА: НАРОДЕН ТЕАТЪР "ИВАН ВАЗОВ"/ СТЕФАН ЗДРАВЕСКИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)