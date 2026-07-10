Фенове на Тейлър Суифт плащат по 25 долара за боклук от сватбата й

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Фенове на Тейлър Суифт плащат по 25 долара за парчета боклук, събрани в близост до сватбата на поп звездата с играча от НФЛ Травис Келси.

Нюйоркският артист Джъстин Гиняк събрал отпадъците миналия петък от улиците около Медисън Скуеър Гардън, където двойката организира пищно тържество, на което присъстваха стотици известни гости на фона на огромен медиен интерес, пише turkiyetoday.

Всички артикули, продавани поотделно, били изкупени до сряда – само 24 часа след пускането им в продажба. Сред тях имало капачки от бутилки, опаковки от близалки, полицейска предупредителна лента, сламки, пластмасови прибори и дори една-единствена лява безжична слушалка.

„Това привлича много суифтита, които просто искат да притежават някаква частица, макар и косвено свързана със сватбата", каза Гиняк пред АФП.

Той продава предметите чрез сайта си New York City Garbage ("Боклукът на Ню Йорк"), като всеки е описан като „скулптура" и е запечатан в малка прозрачна пластмасова кутийка, за да се предотвратят миризми или течове.

Гиняк разказва, че досега е спечелил 1250 долара от продажбата на 50 предмета и възнамерява да предложи още.

„Опитвам се да съхранявам важни културни моменти от живота на Ню Йорк, а това определено беше един от тях. Това е своеобразна капсула на времето", казва той.

Артистът, който и друг път е продавал градски отпадъци като произведения на изкуството, допълва, че нарочно е завързал някои от предметите на възли, за да подчертае сватбената тематика.

Той уточнява, че боклукът е събран извън загражденията около „Медисън Скуеър Гардън", а не от самото място на церемонията.

Луксозната церемония миналата седмица бе следена с огромен интерес от почитателите на Тейлър Суифт, които от години следят личния ѝ живот, често вдъхновяващ текстовете на песните ѝ.

Много фенове пристигнаха в Ню Йорк с надеждата да зърнат своята любимка, а звездното събитие беше определено от някои коментатори като „кралска сватба".

Още преди церемонията суифтитата посетиха различни места в Ню Йорк, споменати в песните на изпълнителката, включително кафенето Bus Stop Cafe в квартал Уест Вилидж.

„Тя е най-голямата звезда в Америка. Тя е нашата кралска особа, нашата кралица, тя е всичко за нас", казва 24-годишната Алиса Хайнен от Манхатън.

По повод сватбата двойката е дарила 26 милиона долара на различни благотворителни организации в САЩ, включително в Ню Йорк и Канзас Сити, съобщи говорител на Суифт.

Бракът на Тейлър Суифт с Травис Келси идва след няколко широко отразени връзки на певицата, сред които с британския актьор Джо Алуин, както и с музикантите Джон Майър и Хари Стайлс – отношения, които по-късно намират отражение в нейните песни.

Тя обяви годежа си с Келси през август миналата година с публикация в Инстаграм с описание: „Вашият учител по английски и вашият учител по физическо се женят."

14-кратната носителка на награда „Грами" идва след изключително успешна година, белязана от успеха на албума The Life of a Showgirl, приемането ѝ в Залата на славата на авторите на песни и включването на нова нейна песен в саундтрака на „Играчките 5".

Травис Келси, който играе за отбора Канзас Сити Чийфс, се подготвя за своя 14-и сезон в Националната футболна лига (НФЛ). Той е и съводещ на популярния подкаст New Heights заедно с брат си Джейсън Келси.