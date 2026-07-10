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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23201338 www.24chasa.bg

Актьорът Захари Бахаров спаси 5 малки котета

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Захари Бахаров Кадър: БНТ

Актьорът Захари Бахаров спаси 5 малки котета. Малките са на две седмици и са изкарали цяла нощ завързани в чувал, захвърлен в полето. Бахаров търси дом на котета, пише той в публикация във фейсбук.

Той описа и какви грижи ще са нужни за малките, когато отидат в новия си дом.

"Специалистите казват, че шанса им е да ги разделим и различни хора да поемат грижите за по някое котенце. Трябва да се хранят през 3/4 часа. Да са на топло и да се изпишкват с марличка и масаж, който замества донякъде майчините ласка", пише Бахаров. 

снимка: Фейсбук, официален профил на Захари Бахаров
снимка: Фейсбук, официален профил на Захари Бахаров

Ето и цялата публикация 

Намерих 5 котенца вързани в чувал. На около две седмици са. Изкарали са цялата нощ на дъжда в чувал в полето. Може би и повече. Специалистите казват, че шанса им е да ги разделим и различни хора да поемат грижите за по някое котенце. Трябва да се хранят през 3/4 часа. Да са на топло и да се изпишкват с марличка и масаж, който замества донякъде майчините ласки. Ако някой е готов да откликне, осигурявам транспорт, храна, снимки, автографи, дамаджана с ракия, в краен случай и танц. Тръгвам на турне из България, така че на практика, мога да ги донеса в цялата страна.

Захари Бахаров Кадър: БНТ
снимка: Фейсбук, официален профил на Захари Бахаров

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