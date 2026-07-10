Слънчев бряг отново е притегателна точка за всички, които обичат да съчетават луксозната си почивка със солидна доза първокласно морско забавление. Това важи с особена сила за южния плаж на комплекса, където абсолютният хит на сезона – Za Zú Lounge & Restaurant, е готов да вдигне градусите до краен предел.

Клубът е домакин на най-еуфоричното дневно парти на родното Черноморие – емблематичното Greek Matinee. Всеки четвъртък ексклузивната локация се преобразява, пренасяйки духа, блясъка и неповторимата енергия на Миконос директно на българския бряг. Автентични гръцки хитове, изпълнения на живо и първокласна кулинарна селекция очакват гостите между 12:00 и 22:30 часа, като кулминацията на горещите следобеди са лайв изпълненията около 15:00 часа.

Вече е обявена и официалната програма за следващите седмици. Серията от ексклузивни събития започва на 9 юли, когато на сцената ще се изяви Charis Savva, за да даде перфектния и динамичен старт на юлската парти вълна. Седмица по-късно, на 16 юли, в Za Zú се завръща любимецът на публиката Romanos Kolytos. Познат като един от най-предпочитаните гости в най-добрите бузукита в Атина, той пристига с богат репертоар от вечни хитове и авторски парчета.

Щафетата на 23 юли поема Vaggelis Tsaknakis, който ще превърне плажа в истински гръцки празник под открито небе. Специален гост на гръцкото матине в края на месеца, на 30 юли, ще бъде любимецът на балканската публика Kyriacos Georgiou, готов да взриви гостите с неограничената си енергия. Летните емоции продължават ударно и през следващия месец, като на 6 август сцената ще завладее Giannis Alexopoulos. Заедно с него българската публика ще има възможност да пее на живо емблематични парчета като „Koita Ston Kathrefti“, „Mechri To Proi“ и „Duo Xenoi“.