Bangaranga стана най-слушаната БГ песен в Spotify, надмина "Сен Тропе" на Азис

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Хитът на Дара Bangaranga официално се превърна в най-слушаната българска песен в историята на музикалната платформа Spotify, след като изпревари досегашния рекордьор – „Сен Тропе" на Азис.

Само няколко месеца след дебюта си песента надхвърли 42 милиона слушания в най-голямата музикална стрийминг платформа в света, а по последни данни вече е събрала 44 507 927 стриймвания. Така Bangaranga премина границата на постижението на Азис, чийто хит „Сен Тропе" има 42 519 682 слушания.

Успехът на Bangaranga надхвърля границите на България. След историческата победа на Дара на конкурса „Евровизия" тази година песента се превърна в глобален феномен, попадна в класациите на редица европейски държави и достигна високи позиции в Spotify. Така изпълнителката се превърна в първия български артист с подобен международен стрийминг успех.

Постиженията на Дара продължиха и след триумфа на „Евровизия". Тя стана първият български изпълнител, който влиза в класацията на Billboard, а изпълнението ѝ от финала на конкурса надхвърли 20 милиона гледания в YouTube.

Песента Bangaranga привлече вниманието и на световни медии. Победата й беше отразена от Си Ен Ен и Би Би Си, а MTV я нарече „Кралицата на Bangaranga".

Самата Дара сподели радостта си от новия рекорд в социалните мрежи. В Инстаграм тя публикува история, в която танцува на фона на парчето "Сен Тропе" на Азис, като написа: „Обичаме те, Азис".

В момента Дара е и най-слушаният български артист в Spotify, с близо 3,9 милиона месечни слушатели.

Дара е първият български изпълнител, печелил конкурса "Евровизия". След победата тя получи вълна от официални поздравления от редица политици и популярни личности, сред които президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев и легендарната певица Лили Иванова.

В знак на признание за нейния принос към българската култура, тя бе удостоена и със званието „Почетен гражданин" на родния си град Варна, както и на столицата София. Наскоро тя получи званието "Почетен гражданин" и на Аврен, както и имот в село Близнаци.