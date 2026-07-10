CAVALERA носят "хаоса" в "Маймунарника" на 13 юли

Основателите на легендарната бразилска траш метъл група Sepultura Макс и Игор Кавалера за пореден път ще гостуват в София в понеделник с едноименния си проект. Този път ще изпълнят на живо целия култов албум Chaos A.D. от 1993 г., както и други класики на бандата. Вратите на "Маймунарника" в Борисовата градина отварят в 18,30 ч. на 13 юли. Точно в 20 ч. на сцената се качват родните метъли This Burning Day, a Cavalera излизат пред публиката в 21 ч.

Фамилната група е в състав Макс Кавалера на китара и вокал, брат му Игор на барабани, синът на първия, който носи името на чичо си е басист, а Травис Стоун е на соло китарата. За да не стават недоразумения чичото Игор Кавалера отдавна изписва името си с двойно "g".

Турнето на Cavalera пътува със специален сценичен декор, който пресъздава артуърка на емблематичния албум. За целта не не ползват текстилен бекдроп в дъното на сцената, а LED екран и обемна 3D „мумия". С тази визуализация и мумията, която е централна част от картината на корицата на диска, дело на американския фентъзи и сай-фай художник Майкъл Уилън, култовата обложка „оживява" по време на шоуто.

Децата до 9 г. включително влизат на събитието без билет, но с придружител, съобщават организаторите от Blue Hills Event.

Макс Кавалера не пропуска България при турнетата си в Европа. Миналата година той посети София с титулярната си банда Soulfly, а през 2024 г. отново с CAVALERA. Преди дни записа и специален видео поздрав за българските фенове.