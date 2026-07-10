В края на август Плевен отново ще се превърне в място за среща на ценителите на хубавото вино, добрата храна и музика. От 28 до 30 август 2026 г. градът ще бъде домакин на четвъртото издание на Фестивала на виното и фермерските деликатеси „Time for Wine“, който ще се проведе в двора на Регионалния исторически музей. Входът е свободен.

Традиционно фестивалът се организира от Община Плевен и ще започне с Открит ден в Института по лозарство и винарство, посветен тази година на мискетовите сортове. Началото е на 28 август (петък) от 10:00 часа в двора на института на ул. „Кала тепе“ № 1. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина, произведени в периода от 1892 година до днес.

През трите фестивални дни дворът на Регионалния исторически музей ще събере десетки винопроизводители и производители на фермерски деликатеси от цялата страна. Щандовете ще бъдат отворени всеки ден от 11:00 до 22:00 часа, а посетителите ще имат възможност да дегустират подбрани вина, да открият нови вкусове и да се срещнат лично с хората, които ги създават.

Официалното откриване на „Time for Wine“ е на 28 август (петък) от 18:00 часа в двора на Регионалния исторически музей. Начало на празничната вечер ще бъде поставено от Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“. Фестивалната програма в следващите дни включва и богата културна програма с участието на гостуващи изпълнители.

ПРОГРАМА НА „TIME FOR WINE“ (28 – 30 АВГУСТ 2026 Г.)

ДЕН ПЪРВИ – 28 АВГУСТ (ПЕТЪК)

10:00 часа - Открит ден в Института по лозарство и винарство (ИЛВ) - Плевен, посветен на мискетовите сортове

- Открит ден в Института по лозарство и винарство (ИЛВ) - Плевен, посветен на мискетовите сортове 18:00 - 18:30 ч. - Тържествено откриване на фестивала - с участието на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“

- Тържествено откриване на фестивала - с участието на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ 18:30 - 19:30 ч. - Представяне на участниците, част I

- Представяне на участниците, част I 20:30 ч. - Концерт на Трио „Мадейра“

ДЕН ВТОРИ – 29 АВГУСТ (СЪБОТА)

11:00 - 11:30 ч. - Презентация на тема „Вино и храна - тайната на перфектната комбинация“

Лектор: инж. Елена Цолканова от ТХВП - Плевен

11:30 - 12:00 ч. - Викторина по темата от презентацията с награди от изложителите на хранителни продукти

- Викторина по темата от презентацията с награди от изложителите на хранителни продукти 17:30 - 18:00 ч. - Уъркшоп „Виното на България: наследство, технологии и нови хоризонти“

Лектор: ас. инж. технолог Светослав Кръстев, Институт по лозарство и винарство - Плевен

18:00 - 18:30 ч. - Викторина по темата на уъркшопа с награди от винопроизводителите

- Викторина по темата на уъркшопа с награди от винопроизводителите 18:30 - 19:30 ч. - Представяне на участниците, част II

- Представяне на участниците, част II 20:00 - 20:30 ч. - Изпълнение на Клуб по спортни танци „Prima Dance“ – Плевен

- Изпълнение на Клуб по спортни танци „Prima Dance“ – Плевен 20:30 ч. - Концерт на Стефан Илчев

ДЕН ТРЕТИ – 30 АВГУСТ (НЕДЕЛЯ)