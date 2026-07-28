7 промени, които ни се струват невинни, но могат да стресират котката

Нарушаването на рутината и силните шумове може да окажат сериозно влияние върху емоционалното и психическото благополучие на мъркащия любимец

Да имаш домашен любимец, е едно от най-възнаграждаващите преживявания в живота, но всеки, който го е изпитал, знае, че това носи и своите предизвикателства. Ролята на стопанин може да бъде едновременно източник на радост и хаос и макар често да се съсредоточаваме върху собствения си стрес, лесно е да пренебрегнем факта, че и нашите любимци се сблъскват със свои собствени стресови фактори.

Котките имат репутацията на хладнокръвни и дистанцирани, но всъщност са доста чувствителни същества. Те изпитват стрес, който често се предизвиква от всекидневните навици на хората, с които живеят. За разлика от кучетата обаче мъркащите любимци рядко показват дискомфорта си. Вместо това те са склонни да преживяват напрежението вътрешно и да го изразяват по по-тихи начини, които лесно остават незабелязани. Котките обичат да имат места за криене. СНИМКИ: ПИКСАБЕЙ

Промените в околната среда, нарушаването на рутината, силните шумове и дори някои добронамерени взаимодействия могат да окажат сериозно влияние върху емоционалното и психическото благополучие на котките. С течение на времето хроничният стрес при тях може да доведе до по-сериозни здравословни проблеми, което прави още по-важно стопаните да са наясно с навиците, които засягат техните котешки компаньони.

Добрата новина е, че повечето от тези източници на стрес лесно се отстраняват. Като разберат какво тайно причинява дискомфорт на котката, стопаните е добре да вземат някои лесно осъществими мерки, които подобряват качеството на живот на любимеца и същевременно задълбочават връзката с този космат член на семейството.

Котките са същества на навика, които се чувстват най-добре при наличието на установена рутина и силно усещане за контрол над заобикалящата ги среда, посочват специалистите. Когато настъпи промяна в обстановката – дори такава, която на нас ни се струва незначителна, – това може сериозно да повлияе на начина, по който те прекарват деня си.

В повечето случаи нарушенията в средата са основен отключващ фактор. Котките обичат стабилността. Появата на нов домашен любимец, дори преместването на котешката тоалетна или смяната на материалите в нея, както и промяната на хората, пребиваващи в дома – всичко това е достатъчно, за да предизвика тревожност у мяукащия питомец. Когато променяме средата, която котката познава и харесва, ние

нарушаваме усещането ѝ за

контрол над пространството

Подобно на човек, който започва нова работа или се ориентира в непознато училище, котките изпитват същата дезориентация и винаги предпочитат света, който вече познават, разкрива специализираното издание “Парейд петс”.

Никой съвестен стопанин няма намерение да притеснява котката си, но дори някои от навиците ни, продиктувани от най-добри намерения, понякога довеждат точно до това. “Тревожността при котките не е “проблем с поведението”, а по-скоро несъответствие между еволюционно заложените им инстинкти и съвременния човешки дом - обясняват ветеринари. - Хората предпочитат подредена, минималистична естетика, докато котките харесват по-разхвърляна среда с множество предмети, зад които да се скрият.” След като котката опознае дома, дори малки промени във всекидневието ѝ е вероятно да се превърнат в сериозен източник на напрежение. Затова си струва да обръщате внимание на признаците, че тя може би се чувства некомфортно.

Дори навиците, за които никога не бихте се сетили, понякога са точната причина, поради която котката ви е стресирана. Следните често срещани промени в дома могат всъщност да нарушат чувството за сигурност в котешкия свят:

Пренареждане на мебели

Преместване на котешката тоалетна

Запознаване с нов домашен любимец

Наличие на гости за нощувка

Шумни ремонти на дома

Промени в работните графици на собствениците

Смяна на марката на храната

Котките се чувстват в най-голяма безопасност, когато могат да избират къде да почиват, да се крият, да се катерят, да наблюдават и да се оттеглят, казват експертите. Домовете, в които липсва вертикално пространство, тихи места за почивка или пътища за бягство, могат да ги накарат да се чувстват уязвими, особено в домакинства с повече домашни любимци.

Не сте сигурни дали всичко това засяга конкретно вашата писана? Има няколко ясни признака, за които ветеринарите казват, че трябва да следите.

Внимавайте за засилено

криене, промени в апетита,

прекалено близане за хигиена,

което дори предизвиква падане на козина, липса на интерес към времето за игра, промени в съня, избягване на тоалетната и по-малко социализиране – това са признаци, че котката може да не се чувства добре. Има вероятност тя да започне да става още по-прилепчива или обратно - да се изолира напълно от семейството.

Тези промени рядко се случват за един миг. Котешкият стрес се натрупва постепенно с течение на времето, поради което признаците лесно биват пропуснати.

Има обаче много прости замени, които са полезни за котките. Осигуряването на множество тоалетни, създаването на повдигнати места за почивка, предлагането на скривалища, поддържането на постоянни режими на хранене и предоставянето на възможности за игра оказват значително влияние. В домове с много котки разпределението на ресурсите в цялата къща може да помогне за намаляване на напрежението и конкуренцията.

Стресираната котка не означава прекъсната връзка. Просто вашият котешки приятел се нуждае от малко допълнително успокоение и няколко обмислени корекции, за да се чувства отново в безопасност и спокойствие. Разпознаването на признаците, че котката ви е неспокойна, и познаването на често срещаните домакински неща, които водят до това, допринасят много за осигуряването на стабилната и сигурна среда, от която се нуждае, за да процъфтява истински.