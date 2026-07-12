Мика Абдала: момичето от Тексас, което носи България в сърцето си

Младата надежда на Холивуд е на 17, когато взема смело

решение - напуска родния си дом и се премества сама в Лос Анджелис

Тя е дъщеря на българин, завършила е престижния Калифорнийски университет в Лос Анджелис (UCLA) и е новото лице на бързо набиращия популярност сериал “Извън кампуса” (Off Campus). 26-годишната Мика Абдала постепенно се превръща в едно от интересните имена на младия Холивуд.

Актрисата е родена на 13 май 2000 г. в Плейно, щата Тексас, като Микайла София Абдала. Баща ѝ Джордж Абдала е роден в България и има български, ливански и гръцки корени. Майка ѝ Пам Рене Абдала е американка с германски, италиански и гръцки произход. Така в семейната история на Мика се преплитат Балканите, Средиземноморието и Америка. Пълното име е Микайла София Абдала.

Връзката ѝ с България не е само по документи. Мика говори български, познава българската кухня и е посещавала страната. За нея България не е просто мястото, където е роден баща ѝ, а част от семейната памет и традиции.

Мика е единствено дете. Още като малка започва да се появява пред камера, а сред ранните ѝ участия е популярното детско предаване “Барни и приятели”. Успоредно с това се занимава със състезателни танци, моделиране и езда. Любовта към конете остава нейна страст и до днес.

На 17 години тя взема смело решение – напуска Тексас и се премества сама в Лос Анджелис. Докато много нейни връстници тепърва започват студентския живот, Мика съчетава прослушвания, снимки и обучение. По-късно завършва UCLA, където

изучава философия

с допълнителна

специализация по кино

Мика не идва от семейство на известни актьори и не е от т.нар. непо бебета (деца на популярни и известни хора - б.р.) на Холивуд. Родителите ѝ не са публични личности, а кариерата ѝ се изгражда постепенно – с прослушвания, постоянство и натрупване на опит. Мика с баща си Джордж Абдала, който е роден в България

Големият ѝ пробив идва със сериала на “Нетфликс” Project Mc?, в който в продължение на три сезона играе МакКейла Макалистър. Ролята я прави популярна сред младата публика и ѝ отваря пътя към по-зрели проекти. Следват участия във филмите Sex Appeal, Snack Shack, както и в сериалите The Flash, The Pitt и Suits LA.

През 2026 г. Мика получава една от най-коментираните роли в кариерата си – Али Хейс в сериала Off Campus на Amazon Prime Video. Продукцията е базирана на изключително популярните романи на канадската писателка Ел Кенеди, превърнали се в истински феномен сред младите читатели и в социалните мрежи.

Изборът на актьорите предизвиква огромен интерес още преди началото на снимките. Както често се случва при екранизациите на любими книги, първите реакции на феновете са смесени. След появата на първите кадри обаче много читатели приемат положително Мика в ролята на Али Хейс. Интересното е, че

първоначално тя

се явява на кастинг

за друга роля,

а създателите на сериала вече са използвали нейни снимки като визуално вдъхновение за образа на Али.

С дългата си кестенява коса, характерния бретон и непретенциозния си стил Мика лесно се отличава сред новото поколение млади актриси. Именно естественото ѝ излъчване и широката усмивка карат много фенове да смятат, че тя е подходящ избор за ролята. Бебето Мика спи кротко до майка си. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

В продължение на няколко години Мика има връзка с актьора Джейк Шорт, с когото се запознава по време на снимките на романтичната комедия Sex Appeal. Двамата се сгодяват през 2025 г., но съвсем скоро - през юни, прекратяват годежа си. Предполага се, че вече е в романтични отношения с партньора си от Off Campus - Джош Хюстън.

Извън снимачната площадка Мика предпочита по-спокоен начин на живот. Любовта към танците, философията и конете остава важна част от личния ѝ свят и днес.

След успеха на Off Campus кариерата на Мика Абдала навлиза в нов етап. Едва на 26 години, тя вече има зад гърба си сериозен опит, а най-интересните роли вероятно тепърва предстоят.

Днес Мика Абдала е част от новото поколение млади холивудски актриси. Израснала между няколко култури, тя не крие българските си корени и продължава да носи частица от България със себе си – дори на хиляди километри от родината на баща си.

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