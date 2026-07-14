Мат Деймън живее в женско царство, 4 дъщери го следват по света

Актьорът, който играе Одисей във филма на Кристофър Нолан, обича екстремните превъплъщения – за ролята на наркоман сваля 40 кг за 100 дни и едва не умира

Мат Деймън има вид на голям мъжкар, но живее заобиколен от жени – съпруга от повече от 20 г. и четири вече пораснали дъщери, които обичат да пътешестват с него по света – навсякъде, където го отвежда статутът му на кинозвезда. “В нашето семейство сме опитни пътешественици, просто защото работя по целия свят. Така че децата ми обичат да пътуват”, сподели той пред сп. “Пийпъл” преди дни. 55-годишният актьор, който рядко говори за личния си живот, има 4 момичета – три от тях са негова плът и кръв – 20-годишната Изабела, 17-годишната Джия и 15-годишната Стела. Най-голямата – Алексия, която е на 27 г., е от първия брак на съпругата му Лусиана, но е осиновена и отгледана от него като родно дете.

Това лято Мат ще е изключително ангажиран да пътува по света, за да промотира най-новия си проект “Одисея”, който проследява сюжета от едноименната древногръцка поема на Омир. Той играе главната роля на Одисей в режисирания от Кристофър Нолан филм, за който критиката вече от доста време говори като за голям хит, макар и доста противоречив.

Деймън споделя, че на практика няма да има почивка преди световната премиера на филма на 17 юли. “Декомпресията ми вече се случи - шегува се носителят на “Оскар”. - Но отиваме в Европа, ще правим премиери в Мумбай, Пекин и Сеул. Това е голямо напрежение. Ще отведа семейството си на това пътуване, за да могат да видят тези места”, добавя актьорът. Известно е, че той и семейството му прекарват много време в Австралия, където имат имение на един от известните плажове и където често се забавляват през ваканциите с приятелската фамилия на Крис Хемсуърт.

Въпреки изключителния си успех в Холивуд изпълнителят на култовия образ на Джейсън Борн винаги е твърдял, че съпругата и дъщерите

са най-важното нещо в живота му

Признава, че бащинството напълно е променило приоритетите му. Смята за голямо предизвикателството да балансира семейния живот с изискванията на Холивуд, признавайки, че непредсказуемият характер на индустрията може да затрудни личните взаимоотношения. “Това е толкова несигурен бизнес и доста безмилостен”, казва звездата, който е също талантлив сценарист и продуцент.

Напоследък обаче Деймън полага съзнателни усилия да забави темпото. След като е наблюдавал как една след друга дъщерите му преминават през гимназията, той твърди, че е осъзнал колко бързо минава детството им. Това го накарало да поема по-малко проекти и да отделя повече време на семейството си, решен да се възползва максимално от годините, докато момичетата му са все още вкъщи.

Мат среща съпругата си от аржентински произход Лусиана Баросо през 2003 г., когато тя е прясно разведена, с дете на 4 г. и работи като барманка в Маями. По това време той е във Флорида за снимките на комедията “Лепнат за теб”. Заедно с екипа една вечер актьорът отива да пийне в бара на Лусиана. Вече е достатъчно известен, така че феновете започват да се снимат с него и да искат автографи. Но тъй като са подпийнали, започват да се държат агресивно. “Мат дойде зад бара, за да си почине от тълпата – спомня си бъдещата съпруга в рядко интервю през 2018 г. - Каза: “О, видях те и наистина исках да говоря с теб.” Лусиана обаче решила да накара звездата да поработи. “Той беше обучен за барман за филм години преди това, така че започна да прави напитки. И ми спечели много пари от бакшиши онази вечер, защото, разбира се, всички искаха да го видят”, продължава тя.

Когато я поканил на среща, тя първо отказала. Признала, че има малко дете вкъщи и предпочита да прекарва вечерите си с него. Вместо да се уплаши, Деймън се възхитил от нейната всеотдайност на майка. По онова време той е преминал през кратки връзки с колежките си Мими Драйвър и Уинона Райдър и се е заклел, че няма да излиза повече с жена от кинобизнеса. Двамата с Лусиана сключват брак през 2005 г. и оттогава са неразделни. За тях се говори като за едно от най-стабилните семейства в Холивуд. През 2013 г. подновяват клетвите си за вярност и дори си правят еднакви татуировки.

Постоянството на родения в Кеймбридж, Масачузетс, на 8 октомври 1970 г. Матю Пейдж Деймън се изразява и в друго – пословичното му приятелство с Бен Афлек. Двамата са заедно още от детските си години и са толкова близки, че като младежи дори имали обща банкова сметка. Тандемът се превърна в истинска сензация, когато през 1997 г. взе “Оскар” за сценария на “Добрият Уил Хънтинг”, където Мат играе главната роля. Той е неотлъчно до Афлек по време на трудните му разводи и му помага да преодолее алкохолната си зависимост.

Сега пък приятелите имат обща продуцентска компания. В момента

двама полицаи са завели дело срещу тях

заради новия им филм по “Нетфликс” – “Разкъсването”, който пресъздава истинската история на една от най-големите наркоакции от 2016 г. в Маями, при която са открити 24 млн. долара в брой. Ищците по делото, двама зам.-шерифи, участвали в операцията, искат обезщетение за клевета - според тях били представени в негативна светлина и престижът им бил уронен.

Деймън учи в Харвард, но не завършва, защото получава роля в “Джеронимо: една американска легенда”. Докато учи в престижния университет обаче, той пише като домашно по английски историята, която по-късно става основа на отличения с академична награда сценарий на “Добрият Уил Хънтинг”. Първата му роля в киното е в комедията “Мистичната пица” (1988 г.) Едва на 18 г. е и има само една реплика, но пък се среща на екрана с Джулия Робъртс. 13 г. по-късно отново работят заедно в “Бандата на Оушън”.

В началото на кариерата си актьорът е толкова отдаден на професията, че стига до риск за живота си. За ролята си на наркозависим ветеран от войната в Залива в “Кураж под огъня” за 100 дни отслабва с 40 кг. Пази драстична диета и тича по 15 км на ден, така че в един момент сърцето го предава и е на ръба на смъртта. Година и половина след това се налага да приема лекарства, за да регулира обмяната си.

Известен е и с това, че никога не приема роля единствено заради парите. Казва, че за него най-важният аргумент да се съгласи са качествата на режисьора. Това го отвежда до общи проекти с някои от титаните на съвременното кино – Франсис Форд Копола, Мартин Скорсезе, Стивън Спилбърг, Ридли Скот, Стивън Содърбърг, Кристофър Нолан, братята Коен. Така и не се среща на снимачната площадка с Джеймс Камерън, защото отказва главната роля в “Аватар” (2009), за да довърши поредицата за Джейсън Борн. Според слуховете на Деймън са му били предложени 10% от приходите на филма, което би означавало 290 млн. долара, но през 2025 г. Камерън отрече да е имало такава уговорка. Но и без щедрата оферта през 2010 г. звездният изпълнител е обявен за най-високоплатения в Холивуд.

Сега всичките му фенове тръпнат да го видят в ролята на древногръцкия герой Одисей – роля, която безспорно ще е нов етап в богатата му филмография. А междувременно, с 4-те си дъщери той ще пътува по света, защото, както сам казва, най-добрата му роля е на семеен мъж и баща.