На 80 г. и след 7 операции на гърба Силвестър Сталоун ходи с бастун

Травмите от каскади сериозно измъчват актьора, който още се бори с екранния си образ на Роки

Вместо спокойно да празнува 80-годишия си юбилей и да пише мемоарите си, Силвестър Сталоун води битка за своето екранно наследство. Актьорът обяви, че не е давал съгласие за документалния филм “Аз играя Роки”, който разказва необичайния му живот, белязан с големи възходи и падения. Лентата трябва да се появи преди декември, когато се навършват 50 години от старта на прочутата филмова поредица “Роки”. Сталоун не само пише вълнуващия сценарий за нея, но и изиграва блестящо главната роля на боксьора Роки Марчиано Балбоа, която му носи “Оскар” и проправя пътя му към Холивуд.

“Не знам защо го правят. Всички знаят тази история”, казва звездата за предстоящия документален филм. Той е изненадан, че никой от продуцентския екип не се е свързал с него, след като е главният герой. Освен това искал наследството му да бъде изобразено автентично, което трудно може да се направи без негово участие поне като консултант. Питър Фарели, който режисира “Аз играя Роки”, обаче твърди, че Сталоун е дал зелена светлина на проекта, но може да е забравил това поради голямата си ангажираност около предстоящото издаване на мемоарите му.

Това не е първата битка, която той води за най-известния си екранен образ. От години се опитва да получи правата върху “Роки”. Въпреки че измисля историята за него, те все още принадлежат на продуцента на филмовата поредица Ъруин Уинклер. За Сталоун това не са просто още пари от авторски права, а борба за утвърждаване – нещо, което през целия живот го преследва, независимо колко успешен става.

Всичко започва още в първите му години, когато разбира, че е нежелано дете. Майка му Джаки, която е танцьорка, постоянно му разказва, как

се е опитвала да го абортира

Отказвайки да приеме бременността си, тя започва да го ражда, докато се вози в автобус. Спешното положение и неправилната употреба на форцепс оставят Сталоун с прекъснат лицев нерв за цял живот. Той има частична парализа на устните, бузата и езика, които затрудняват говора, но по-късно се оказват добре дошли за образа му на екшън герой, по чието лице има следи от битки.

Като дете обаче тези черти му носят само проблеми. Превръщат го в мишена на побойници. Честите сблъсъци с такива по улиците на Ню Йорк водят и до големи разправии у дома, където и без друго родителите му често се карат. “Бях отгледан от много агресивен баща, така че сериозната болка не ми беше непозната. Мисля, че живеех с идеята, че няма да се пречупя, без значение какво ми причиняваше той”, разкри преди време холивудската звезда. Баща му Франк Сталоун е италиански имигрант и фризьор, който не се справя особено добре с живота. Това се отразява сериозно на семейните отношения. “Децата са като меката глина. Оформяш ги, вдлъбваш ги, нараняваш ги или ги изпускаш от масата и вече не са в същата форма. Все още ходя с него. И ми се иска да не можех. И се моля, и правя всичко, но винаги е там”, разказва Сталоун пред “Пийпъл”. Въпреки това след развода на родителите си той остава да живее с баща си. За 12 години преминава през 13 училища и в крайна сметка се озовава във военна академия.

След като се уволнява, търси убежище в киното. Първоначално получава работа само като статист, и то не редовно. Налага му се да

спи по гари, защото няма пари за квартира

Затова, когато му предлагат да се снима в порнофилм, не мисли дълго и приема. “Или трябваше да участвам, или да ограбя някого, защото бях на края, в самия край на въжето”, признава актьорът.

След като осъзнава, че истинското кино няма подходящи роли за него, Сталоун решава да създаде такива. Боядисва прозорците на апартамента си в черно, за да се концентрира върху писането на 16 сценария. Сред тях е този за “Роки”. Написва го само за три дни, тъй като историята на главния герой е събирателен образ на маргинализирани и губещи хора в обществото, към които и Сталоун принадлежи по това време. Сценарият се харесва на филмовите компании, но те не искат той да играе боксьора Роки Марчиано Балбоа. Предлагат му 300 000 долара, но въпреки че се нуждае от пари, актьорът отказва да продаде сценария. В крайна сметка успява да ги убеди, че е подходящ за ролята.

Първият филм “Роки” се превръща в истинска сензация. Лицето на Сталоун започва да грее по билбордове в цял свят. Лентата печели “Оскар” за най-добър филм през 1977 г. Актьорът е канен на приеми в Белия дом и в един момент даже мисли, че е сбъднал мечтите си. След няколко години обаче разбира, че не е съвсем така.

“Чувствах се в капан от образа на Роки. Постоянно се пишеше какъв неандерталец съм в личния ми живот, че всъщност съм Роки, че просто съм бил грабнат от улицата и че това е единствената роля, която съм способен да играя”, казва Сталоун в интервю. Опитва се да разбие тази представа с участия в други филми, но не постига голям успех с тях.

Преди време преживява и голяма лична трагедия. Най-големият му син Сейдж, с когото играят в “Роки V”, умира внезапно от сърдечен удар на 36 години.

Самият актьор също започва да има здравословни проблеми вследствие на травми, получени от филмови каскади. Налага му се да преживее седем операции на гърба и да използва бастун, за да ходи. С такъв се появи и по време на награждаването през декември от Доналд Тръмп. Двамата поддържат приятелски отношения от години, като веднъж даже Сталоун сравни американския президент с икона и митичен герой.