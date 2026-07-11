Без сценарий, без клишета - 6-има прочути българи канят света да ни посети

Няма сценарий, няма правилни или неправилни думи в посланията на признати по света българи, с които те ще представят България като посланици на туризма. Няма да има заучени фрази, никой няма да рецитира стандартни девизи.

Дара, Карлос Насар, Лора Христова, Соня Йончева, Тервел Замфиров, Владимир Зографски започват да записват видеа, в които с автентични свои думи отправят покана страната ни да бъде посетена. Те ще звучат както на български, така и на английски. Всеки сам избира сценария, в който се чувства най-добре, и ще го представи с лична емоция.

Проектът на Министерството на туризма се изпълнява съвместно с БНТ и използва огромната вълна на разпознаваемост на страната ни от две последователни събития, покорили целия свят: “Джиро д`Италия” и съкрушителната победа на Дара на “Евровизия”.

Всеки от тези прочути българи е с желязна програма за подготовка, с календар от ангажименти, събития и сцени, който е разписан за година напред. Но всички те счупиха безмилостните си графици и пожелаха да кажат на света откъде идват и къде са щастливи да се приберат. Те сами разказват защо България е незабравимо и красиво изживяване и носи свобода, природа, простор, история и култура.

Всички те обясниха почти едно и също нещо: “Винаги съм искал да направя нещо такова. Хората не ни знаят и навсякъде разказвам колко е прекрасно у нас. Искам да им кажа, че ще бъдат очаровани да открият България!”.

Дара се гордее, че е от Варна – града на най-старото злато на света

“Горда съм със забележителностите на морската столица като Варненския халколитен некропол, където е открито най-старото обработено злато в света, природния феномен Побити камъни, Аладжа манастир, Римските терми. Любимият ми предмет в училище беше историята. За мен е важно посланието към публиката да бъде лично. Когато човек говори за място, което наистина е почувствал, тогава то стига много по-силно до хората”, каза певицата Дара преди няколко дни, когато се съгласи да се снима във видео, което да се разпространява по света. Преди началото на снимките Дара получи почетен знак - статуетка с роза, от министъра на туризма Илин Димитров.

“Евровизия” е световно шоу, което прави целогодишна кампания на страната домакин. С лице като Дара интересът към България неминуемо ще бъде повишен, още повече че тя спечели последното издание на конкурса със съкрушителна преднина пред останалите.

Соня Йончева: Успях благодарение на корените, нрава и гласа, които ми е дала България

“Искам България да е мой партньор. Навсякъде по света с гордост заявявам, че съм българка. Аз съм изградила кариерата си в чужбина, но това е благодарение на корените, нрава и гласа, които ми е дала България”, е казвала многократно световноизвестната оперна певица Соня Йончева. Соня Йончева и Виторио Григоло

Тя е покорила в буквалния смисъл на думата най-големите световни сцени: нюйоркската Метрополитън опера, миланската “Ла Скала”, лондонската Кралска опера и балет, Парижката опера, “Арена ди Верона” и много други. И никога не пропуска да покани в България своите колеги, които са измежду най-големите световни звезди на класическата музика. На предстоящия през август пореден фестивал “Гала в София”, който се организира от нейната продуцентска компания, тази година ще пее заедно с Йонас Кауфман.

В знак на преклонение пред родината си наскоро тя учреди Тракийски награди за класическо изкуство, чието първо връчване се състоя в Античния театър в родния ѝ Пловдив.

Най-голямата изненада на зимната олимпиада – Лора Христова

Лора Христова е сред новите големи посланици на България, които върнаха страната ни на олимпийския подиум. На последното издание на кампанията на “24 часа” “Достойните българи” тя бе една от 29-те личности, отличени за това, че дават пример за човечност, висок морал и национална гордост.

Тя изуми международната спортна общност с феноменална, абсолютно безпогрешна стрелба (20 от 20 мишени) и бе обявена за най-голямата изненада на последните зимни олимпийски игри в Милано-Кортина. Лора Христова

Това бе последвано от документални видеоматериали на Международния съюз по биатлон, които за кратко време я превърнаха в едно от най-разпознаваемите млади лица в световния зимен елит.

Но Лора е и “кралица на летния биатлон” - тя е многократна световна шампионка сред девойките и вече натрупа голяма известност в държави с традиции в тези спортове.

Карлос Насар кани у нас след видеата с прочутото изтласкване

Само видеата в световната мрежа, показващи прочутото “изтласкване” на Карлос Насар, сами по себе си събират огромни гледания. Сега към тях ще бъдат добавени и видеоматериали, в които той кани света да посети страната ни.

Върхът на неговата глобална разпознаваемост дойде на олимпийските игри в Париж през 2024 г., където спечели златния медал в категория до 89 кг по безапелационен начин, поставяйки едновременно световен и олимпийски рекорд в изтласкването (224 кг) и двубоя (404 кг). “Лионел Меси в щангите” нарекоха Карлос Насар заради лекотата, с която побеждава, и абсолютното му доминиране на подиума.

“Нашата страна е мила на всички, които я носим в сърцето си, красива е и заслужава да бъде видяна от повече хора по света”, каза простичко шампионът преди седмица, когато прие поканата да заснеме видео, с което да покани повече хора по света да посетят България.

Още на 20-годишна възраст да победиш мъжете в паралелния слалом и да се завърнеш със златен медал. Това се случи през 2025 г. с Тервел Замфиров в швейцарския курорт Сен Мориц на световното първенство по алпийски сноуборд. За България той е истински феномен, защото прекъсна дългогодишното отсъствие на българи в тези състезания, но възрастта му накара света също да му обърне внимание. При това държави с десетилетни традиции в белите спортове.

Тервел Замфиров: Не чакайте зимата, за да дойдете в Банско

Снимането на видеото, в което той ще покани света да посети България, насрочено за събота, 11 юли, като Тервел се е приготвил да каже, че не е нужно да се чака зимата, за да посетите Банско или Боровец.

Още на 20-годишна възраст да победиш мъжете в паралелния слалом и да се завърнеш със златен медал. Това се случи през 2025 г. с Тервел Замфиров в швейцарския курорт Сен Мориц на световното първенство по алпийски сноуборд.

За България той е истински феномен, защото прекъсна дългогодишното отсъствие на българи в тези състезания, но възрастта му накара света също да му обърне внимание. При това държави с десетилетни традиции в белите спортове.

Снимането на видеото, в което той ще покани света да посети България, насрочено за събота, 11 юли, като Тервел се е приготвил да каже, че не е нужно да се чака зимата, за да посетите Банско или Боровец.

Владимир Зографски се наложи в държави, в които белите спортове имат традиции.

Владимир Зографски се доказа в държави, в които ските са религия

Има държави, в които ски скоковете са със статут на религия - Полша, Германия, Австрия, Финландия,Словения. Точно там проби най-добрият български ски скачач Владимир Зографски.

Неговата глобална разпознаваемост и авторитет в световния елит се дължат на няколко основни постижения. Още през 2023 г. Зографски, който идва от страна, в която няма шанца за тренировки, спечели генералното класиране на лятната верига Гран при, побеждавайки световни сили като Австрия, Норвегия и Германия в директна битка.

През февруари 2026 г. записа най-доброто олимпийско класиране в историята на българските ски скокове.

А на 6 март в Лахти, Финландия, завоюва трето място на голямата шанца. С това той се превърна в първия българин в историята с подиум в старт от световната купа по ски скокове.