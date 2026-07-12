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Празнува Димитър Радев ­- модерният банкер, който запази консерватизма в БНБ

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Банкер с модерно мислене, който обаче знае как се запазва консерватизмът на централна банка. Така с няколко думи може да се опише управителят на БНБ Димитър Радев. Централната банка изигра ключова роля в подготовката и успешното присъединяване на България към еврозоната. А Радев е член и на Управителния съвет на ЕЦБ, където България вече има своя глас при вземането на решенията за паричната политика на еврозоната.

“24 часа” честити юбилея на Димитър Радев и му пожелава здраве и мъдрост в работата.

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