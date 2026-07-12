Когато славата седне зад волана: издънките на звездите, които не остават лични

Понякога известните демонстрират евтино поведение в скъпи коли

"Бясно карай на червено, направи за мене нещо откачено!" - пее Ивана в един от онези попфолк рефрени, които отдавна са излезли от дискотеките и са се превърнали в част от градския фолклор. Само че при някои родни знаменитости този текст сякаш не звучи като шега, а като наръчник за поведение зад волана.

Бербатов чинно си плаща глобата за неправилно паркиране Снимка: "България Днес"

Последният повод отново дойде с името на Емрах Стораро. Синът на Тони Стораро бе заснет с луксозно "Порше" в старата част на Созопол, като според публикация във фейсбук автомобилът е преминал през пешеходна зона - място, което по замисъл е за разходки, туристи и летни снимки, а не за демонстрации на конски сили. Случаят бързо предизвика реакции, защото не идва на празно място. Името на Емрах вече бе замесено в друг шумен пътен скандал - този с Константин, по-известен като Коцето. Двамата попаднаха в полезрението на полицията след видео в социалните мрежи, на което се вижда как комуникират през прозорците на спортните си автомобили, докато шофират в София.

Малко преди да слезе от колата си, Диляна Попова минава на червен светофар Снимка: "България Днес"

В клипа Емрах подканя колегата си с думите "Хайде, свири ти", брои до три, а след това Коцето натиска газта на жълтото си порше. Сцената може и да е била замислена като забавление за последователите, но за органите на реда тя изглежда по друг начин - като нерегламентирано състезание на път, отворен за обществено ползване. Софийският районен съд потвърди наказателното постановление на "Пътна полиция", с което на Константин е отнето свидетелството за управление и му е наложена глоба от 3000 лв. Самият той отрече да е участвал в гонка и обясни, че случилото се е било за кратко и "за забавление". Съдът обаче приема, че доказателствата сочат друго. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Именно затова, по информация на полицията, докато няма влязъл в сила съдебен акт, двамата продължават да разполагат с книжките си. Така се появи и въпросът дали Емрах е имал право да управлява автомобила си в Созопол. Самият певец отрича да е знаел, че преминаването е забранено. Обяснява, че не е видял табела, че друга кола е минала преди него и че не е карал бързо. От община Созопол обаче са подали сигнал в полицията заради забраната за преминаване на автомобили в пешеходната зона на Стария град. След случая кметът Тихомир Янакиев е разпоредил поставянето на саксия и метални колчета - явно понякога градската инфраструктура трябва да върши това, което пътните знаци не успяват.

И Златка Райкова нарушава правилата, забързана да си вземе дрехите от химическо Снимка: "България Днес"

Преди всичко - когато човек сгреши, трябва да понесе последствията. Емрах не се е опитал да се оправдава. Признал е още преди проверката на полицията, че е бил зад волана, ще му бъде съставен акт и ще си понесе санкцията. Така трябва да бъде.

От това, което всички видяхме и прочетохме, стана ясно, че на мястото не е имало забранителен знак или преграда. Това не оправдава случилото се и не отменя отговорността. Законът трябва да се спазва от всички.

Захари Бахаров завива в улица, която е забранена Снимка: "България Днес"

"Аз като баща никога не съм твърдял, че синът ми Емрах е безгрешен. Напротив - когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Неведнъж съм коментирал по-темпераментния му характер и в интервюта, които съм давал по съвсем други поводи, защото винаги разговорът стига и до него. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал зад това той да поеме своята отговорност. Така съм възпитавал децата си и вярвам, че това е правилният път. Това, което не приемам, е друго. Разговорно казано - ако Емрах кихне, пак става новина. Ако допусне грешка, тя вече не е просто негова, а се превръща в тема за националните телевизии и повод да търсят мен за коментар. Повече от 35 години градя името си с труд, музика и уважение към публиката. Затова ми е тежко, когато при подобни ситуации неизменно се казва: "малкият син на Тони Стораро", а от мен се очаква да давам обяснения за действията на един пълнолетен човек. Не искам специално отношение. Не искам някой да оправдава Емрах или да бъде освободен от отговорност. Искам само едно - еднакъв аршин за всички", защити сина си Емрах певецът Тони Стораро, потърсен за коментар.

Но да, проблемите на Емрах и на колегата му Коцето с правилата също не се изчерпват с видеото, което двамата пускат преди случката в Созопол. В края на април Константин е бил засечен да управлява жълтото си порше без задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Нарушението е установено дни след големия му концерт в зала "Арена 8888", а санкцията е по Кодекса за застраховането.

Но Емрах и Коцето далеч не са изключение. По-скоро са част от по-голяма картина, в която известни лица често изглеждат убедени, че правилата са нещо като препоръка - важат, но най-вече за останалите.

Сред най-честите нарушения е преминаването на червен светофар. Попфолк изпълнителката Ария е засечена да преминава на червено на кръстовище на Симеоновско шосе в София, докато гледа в телефона си. Подобно нарушение е документирано и при лидера на "Величие" Ивелин Михайлов, който преминава на червен сигнал с джипа си, докато говори по мобилния телефон.

На червено са засичани и Крис и Юли от дует "Молец", които преминават през кръстовище до Военния клуб в София. Даниел Петканов също попада в тази група - той прави десен завой на червен сигнал при Петте кьошета. Диляна Попова пък завива надясно от бул. "Евлоги Георгиев" към ул. "Оборище", докато светофарът свети червено.

И ако червеният светофар при някои явно е само цветен елемент от градския пейзаж, други отиват още по-далеч. Захари Бахаров е засечен да прави забранен излаз на кръстовището на Орлов мост. Асен Блатечки и Златка Райкова пък са снимани да навлизат в насрещното движение по еднопосочни улици - онзи тип маневри, при които самочувствието очевидно изпреварва здравия разум.

В графата "скоростта като съдържание за социалните мрежи" особено ярко стои случаят с Катрин Йорданова, по-известна като "Мис Силикон". Тя сама публикува видео, на което автомобилът се движи с около 256 км/ч по магистрала "Тракия" - скорост, която не просто надхвърля ограничението, а превръща пътя в сцена за опасна демонстрация.

Случаят предизвика силен обществен отзвук, защото тук нарушението не е заснето случайно от камера или друг шофьор, а е превърнато в съдържание. Сякаш идеята не е само да се кара бързо, а всички да видят колко бързо се кара. Малко по-късно тя отново провокира последователите си с клип от София, на който се вижда шофиране с превишена скорост.

На другия полюс е тв водещата Миглена Ангелова, която също е разказвала, че е била спирана за превишена скорост. Разликата е в реакцията - по думите й тя настояла да бъде глобена и след това платила санкцията си. В този случай нарушението остава, но поведението след него е различно: не обяснение, не клип, не демонстрация, а приемане на последиците.

Димитър Бербатов също попада в списъка с нарушители на закона, макар и с далеч по-битов случай. Футболната звезда е спрял автомобила си в района на паметника Васил Левски на място, където паркирането не е разрешено, за да отиде до чейнджбюро. Катаджиите обаче не проявили футболна солидарност и му съставили акт.

Софи Маринова също предизвика реакции, след като черният й мерцедес бе сниман паркиран на почти две места в столичния квартал "Люлин". Едното от тях е обозначено със знак "само за инвалиди". Не е ясно дали самата певица е паркирала автомобила, или това е направил неин шофьор, но снимката отново отвори темата за усещането, че известността понякога върви с прекалено широко разбиране за лично пространство.

Пътните нарушения обаче са само едната страна на историята. През последните години редица популярни българи попаднаха и в по-сериозни случаи, свързани със закона.

Сред най-коментираните е Диона. Певицата първоначално обясни положителната си проба с лекарства и отрече да е шофирала след употреба на наркотици. По-късно обаче се призна за виновна за шофиране след употреба на наркотични вещества и получи условна присъда. Така историята с лекарствата остана като един от онези публични опити за обяснение, които по-скоро задълбочават скандала, отколкото го успокояват.

Белослава също попадна в съдебните хроники след шофиране след употреба на алкохол. Певицата получи условна присъда, глоба и временно остана без книжка. При нея случаят предизвика силен обществен отзвук, защото образът й винаги е бил свързван повече с финес и стил, отколкото с полицейски бюлетини.

Шеф Андре Токев стана пример за това как един момент зад волана може да засенчи години публична репутация. Той бе спрян да шофира с високо количество алкохол в кръвта, като автомобилът му се движеше по джанти. Токев призна вината си и получи ефективна присъда. По-късно той неведнъж говори за случая като за тежък урок.

Сред актьорите също има имена, попадали в подобни ситуации. Димо Алексиев бе осъден на първа инстанция за шофиране в нетрезво състояние, а Явор Бахаров преди години бе хванат зад волана след употреба на алкохол и наркотици. И двата случая показаха, че публичната популярност не може да изтрие последиците, когато нарушението стигне до съд.

Още по-назад в тази хроника стои и случаят с Елена Петрова, която бе санкционирана след проверка с положителна проба за алкохол. Жана Бергендорф също неведнъж е попадала в полицейските хроники - при нея случаите са свързани не толкова с една конкретна пътна ситуация, колкото с поредица от публични скандали и задържания.

Така списъкът вече не изглежда като поредица от изолирани "изцепки", а като огледало на един по-широк проблем - когато славата, самочувствието и усещането за недосегаемост седнат на шофьорското място или застанат срещу закона. Понякога финалът е глоба. Понякога - условна присъда. А понякога - реална килия.

Всички тези случаи са различни - едни са административни нарушения, други стигат до съд, трети завършват с условни или ефективни присъди. Общото между тях е друго: когато си известен, грешките рядко остават лични. Те се превръщат в публичен сюжет. А сюжетът вече е познат - скъп автомобил, самочувствие, телефон в ръка, червен светофар, полицейска проверка, обяснение пред медиите и накрая стандартното "съжалявам". Само че на пътя и пред закона "съжалявам" невинаги е достатъчно.

Защото правилата не са декор, а граница. И колкото по-популярен е човекът, който я прекрачва, толкова по-видимо става нарушението.

Риалити форматите също дадоха своя принос към тази особена хроника на известни лица и срещи със закона. Ако някога публичността минаваше през сцена, филмова роля или музикален хит, днес тя може да започне и от Къщата на "Биг брадър", от арената на "Игри на волята" или от няколко силни телевизионни епизода.

Сред по-сериозните случаи е този с Николай Костадинов, познат от "Игри на волята". Той бе задържан през 2024 г. заедно с други лица по обвинение за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. В случая медиите съобщиха за над 700 грама кокаин, а съдът уважи искането на прокуратурата за задържане под стража.

По-назад в риалити архивите стои и Ванко 1, чието участие във "Вип брадър" предизвика обществена реакция заради предишната му присъда. Той не стана известен заради риалити формата, но появата му в него отвори въпроса докъде стига телевизионното желание за скандал и рейтинг.

"Биг брадър" има и други подобни сенки в биографията си. Бат Сали, познат от формата, също е попадал в криминалните хроники след арест, свързан с фалшифициране на винетки. Случаят е стар, но показателен за това как риалити славата често продължава живота си извън екрана - понякога в съвсем различни рубрики.

Популярността може да носи аплодисменти, последователи и разпознаваемост, но не би трябвало да дава предимство на кръстовище, имунитет пред закона или право на лично тълкуване на пътните знаци. Защото червеният светофар е червен и за певеца, и за актьора, и за политика, и за човека, който просто се прибира от работа.

А когато известните прекрачват границата, ефектът не е само личен. Техните грешки се виждат повече, обсъждат се повече и често се превръщат в пример - добър или лош. Затова и отговорността им е по-голяма.