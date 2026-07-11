На остров Иския Холивуд облича ленени ризи, Дарина Павлова отива там с жената на Стинг

Има едно място в Средиземно море, където всяко лято Холивуд оставя червените килими и облича ленени ризи. Където носителите на "Оскар" се разхождат по тесните улички без охрана, а най-важните разговори за бъдещето на киното не се водят в заседателни зали, а на терасите над Тиренско море. Това е Иския - островът, който повече от две десетилетия събира световния филмов елит.

Със Сандро Рубини и киношефки Снимка: инстаграм И именно там за поредна година ще бъде и българската продуцентка Дарина Павлова - един от малкото представители на Източна Европа, които са част от ръководството на престижния "Исикия филм и мюзик фестивал". От години българката е част от вътрешния кръг на фестивала - сред хората, които участват в разговорите за бъдещето на киното, срещат инвеститори с продуценти, свързват творци от различни държави и превръщат Иския в своеобразен летен дипломатически салон на световната филмова индустрия. Тазгодишното издание на фестивала отново ще събере представители на Холивуд, италианското кино и водещи европейски продуцентски компании в продължение на осем дни - от 12 до 19 юли.

Жената на певеца Стинг - Труди, е в центъра на фестивала Снимка: инстаграм Макар от години да избягва публичните интервюта и съзнателно да стои далеч от светските хроники, Дарина Павлова продължава да бъде активен участник в международното кино. В момента тя работи по нови англоезични продукции чрез собствената си компания "Project I Productions". Сред последните филми, с които се свързва името й са "Червената Соня", "Подчинение" и "Зидарят" - продукции с международен актьорски състав, холивудско финансиране и световно разпространение.

В Иския Дарина Павлова ще пристигне в компанията на своя дългогодишен приятел и съмишленик Сандро Рубини - едно от най-популярните PR имена в латиноамериканския шоубизнес. След като преди години се установи в Мексико, Рубини се превърна в един от най-търсените специалисти по публични комуникации в региона и поддържа близки отношения с редица световни филмови и музикални знаменитости. Двамата от години посещават заедно фестивала, където са сред най-разпознаваемите гости още от първите дни на програмата. Както всяко свое посещение на острова, Дарина Павлова и този път ще отседне в легендарния петзвезден хотел "Реджина Изабела"- място, което само по себе си е част от историята на европейското кино.

Построен буквално в скалите над Тиренско море, хотелът повече от седем десетилетия приема световния елит. В неговите апартаменти са отсядали Труман Капоти, Ава Гарднър, София Лорен, Бърт Ланкастър, Чарли Чаплин, Лиз Тейлър и десетки други легенди на седмото изкуство. Именно тук, според една от най-романтичните истории на Холивуд, Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън решават да дадат още един шанс на любовта си след един от най-коментираните разводи на своето време.

През следващите дни програмата на Дарина Павлова ще бъде изпълнена с премиерни прожекции, професионални срещи и дискусии. Сред най-очакваната среща за българската продуцентка е тази с жената на Стинг - Труди Стайлър, която е почетен председател на фестивала. Не по-малък интерес ще предизвика и присъствието на Андреа де Сика - внук на великия Виторио де Сика.

Макар да носи една от най-големите фамилии в европейското кино, Андреа успява да изгради собствен почерк като режисьор и сценарист. Тази година той ще бъде сред специалните гости на галавечер, посветена на неговия дядо - човека, когото мнозина определят като един от бащите на италианския неореализъм. Виторио променя представите за европейската кинематография след Втората световна война, а шедьоври като "Крадци на велосипеди", "Вчера, днес и утре", "Брак по италиански" остават сред най-влиятелните произведения на седмото изкуство. Именно той превръща София Лорен в международна звезда, а екранният й тандем с Марчело Мастрояни се превръща в символ на цяла епоха в европейското кино.

Един от най-емоционалните моменти тази година безспорно ще бъде и вечерта в памет на легендарния американски музикален продуцент Клайв Дейвис. Човекът, открил Уитни Хюстън, Алиша Кийс, Джанис Джоплин, Карлос Сантана, Бари Манилоу, Дженифър Хъдсън и десетки други световни изпълнители, години наред бе сред най-верните приятели на фестивала. Дарина Павлова също познаваше добре Клайв Дейвис. Двамата неведнъж са разговаряли по време на фестивалните вечери, когато официалната програма приключваше и гостите се събираха на терасите над морето. Клайв Дейвис си отиде от този свят но 22 юни, тази година.

Тази година фестивалът ще се фокусира и върху младите хора в развлекателната индустрия - 120 гости, пристигат в Иския, а 185 филма (включително световни премиери) ще бъдат показани по време на фестивала. Той е продуциран от Паскал Вичедомини с подкрепата на Министерството на културата на регион Кампания.

Сред гостите ще са носителя на "Оскар" -режисьора Джим Шеридан и Абел Ферара, Ник Валелонга, Боби Мореско, Алесандро Бертолаци, британския актьор Гари Стреч, мексиканецът и любимец и на българските зрителки с ролите си в латино сериалите Аарон Диас, Рон Мос, младата английска звезда Шарлот Хоуп от сериала "Игра на тронове", колумбийската филмова звезда Каролина Гуера и много други. От българска страна, освен Дарина Павлова, на фестивала ще присъства и Деси Тенекеджиева, която също е продуцент.

Любопитното е, че най-важните разговори на Иския рядко се случват в киносалоните. След последните прожекции гостите се преместват на терасите на хотелите, в малките ресторанти на Лако Амено или на вечерни коктейли край морето. Именно там, далеч се обсъждат бъдещи копродукции, нови сценарии и финансиране на филми. Неслучайно мнозина в индустрията наричат Иския "най-дискретния филмов пазар в света" - място, където договорите рядко се подписват публично, но често започват с един дълъг разговор на чаша италианско вино. За разлика от Кан или Венеция, където всяка поява на знаменитост е внимателно режисирана, на Иския атмосферата е почти семейна.

След края на фестивала Дарина Павлова ще отдели време да почине в Сардиния - острова, който нарича "свой втори дом". Там, далеч от светския шум, тя прекарва част от ваканцията си в собствената си къща, преди отново да се върне към работата по международните си филмови проекти.