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Крал Чарлз Трети се срещна с малкия си син принц Хари, съпругата му Меган и двете им деца

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Крал Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Крал Чарлз и съпругата му кралица Камила се срещнаха със сина на британския монарх принц Хари, американската му съпруга - актрисата Меган Маркъл, и двете им деца, които са на посещение във Великобритания, съобщиха Ройтерс и телевизия Ай Ти Ви, цитирани от БТА.

Хари посещава родината си само един или два пъти в годината, откакто публично се скара с баща си и с големия си брат - принц Уилям. Децата на Хари - 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет, не са били в страната от 2022 година.

Изглеждаше, че Хари е в конфликт с Бъкингамския дворец заради мерките за сигурност около посещението му, както и във връзка с това къде ще отседне, отбелязва Ройтерс. Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития, както и за да проследи делото, което бе завел срещу британски вестници.

Бъкингамският дворец към момента не е отговорил на запитване за коментар на срещата, посочва Ройтерс.

Крал Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

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