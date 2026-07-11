2000 души от 4 поколения пяха с Лили Иванова в Горна Оряховица (снимки)

В истинско събитие за Горна Оряховица и целия регион на Велико Търново се превърна последният концерт в града на Лили Иванова в петък вечерта. 2000 зрители изпълниха в съботната вечер Летния театър, за да видят любимата певица.

Билетите бяха разпродадени седмица по-рано и заради огромния интерес организаторите пуснаха вход за правостоящи. От малки деца, през джензита до трудноподвижни възрастни, подкрепяни от близки, за да стигнат до местата си, препълниха театъра почти час преди концерта.

Публиката избухна с аплодисменти още с излизането на Лили на сцената. Заедно със своите музиканти от LI Orchestra тя представи най-големите си хитове, а зрителите бяха на крака и крещяха "Браво, Лили!" през цялото време. Тя им даряваше своята обич с деликатно "Благодаря!" след всеки взрив от овации. По време на концерта от час и половина тя нито за миг не седна, а се шегуваше с почитателите си, поздравяваше ги и покори с неподражаемото си присъствие.

Целият летен театър пя и танцува с голямата изпълнителка на "Щурче", "Детелини", "Ветрове".

"Още! Още!"- гърмеше театърът, и не пускаше Лили Иванова да си тръгне. "Камино", изпълнена на бис, бе финалът на концерта, който остави без дъх и без глас хора от четири поколения.

Еуфорията от концерта се пренесе и във фейсбук групите, където изобилства от клипчета от концерта и възторжени коментари.

Голямото национално турне на Лили Иванова продължава във Варна – на 11 юли, и Бургас – на 12 юли. Есенната част от обиколката из страната включва изяви в София – на 2 септември, Пловдив – 7 септември, Плевен – 10 септември, Шумен – 22 октомври, Хасково – 16 ноември, Пазарджик – 18 ноември и Ямбол – 23 ноември.