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Тейлър Суифт е платила 160 хиляди долара на община Ню Йорк за сватбата си

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Тейлър Суифт и Травис Келси Кадър:Х @Mirha1206

Тейлър Суифт е платила 160 хиляди долара на общината в Ню Йорк за сватбата си. 

Парите са били за мерките за сигурност, които бяха взети по време на сватбата ѝ на 3 юли в залата "Медисън скуеър гардън", съобщиха световните агенции. 

Сумата е покрила разходите по издаване на разрешението от общината за това събитие и за покриване на разходите за предприетите мерки за сигурност.

Заради сватбата на певицата със звездата на американския футбол Травис Келси няколко улици в града бяха затворени за движение и бяха разположени много полицаи, които да гарантират сигурността, съобщи БТА.

Според „Форбс" сватбата е струвала на певицата над 20 милиона долара.

По повод на сватбеното си тържество младоженците са предоставили 26 милиона долара на неправителствени организации в Ню Йорк и в Канзас, където се състезава съпругът на Суифт.

На тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо.

Суифт и Келси носиха сватбени тоалети, създадени от Джонатан Андерсън, креативен директор на линиите за дамска, мъжка и висша мода на "Диор".

Звездната двойка обяви официално връзката си преди две години.

Миналата година Тейлър Суифт за четвърти пореден път и общо шести в кариерата си е била на първо място по музикални продажби според Международната федерация на звукозаписната индустрия. Травис Келси, от своя страна, е печелил Супербоул със своя отбор "Канзас Сити Чийфс" три пъти - през 2019, 2022 и 2023 г..

Тейлър Суифт и Травис Келси Кадър:Х @Mirha1206

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