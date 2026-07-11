Васил Василев: Премиерата на "Вакханки" в Гърция е историческо събитие и заслужен успех

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Като историческо събитие за българския театър определи директорът на Народния театър „Иван Вазов" - Васил Василев, премиерата на спектакъла „Вакханки" в Гърция, която се състоя вчера в Античния театър в Епидавър.

„Това е едно изключително събитие, бих казал историческо събитие за българския театър. Отново се вписахме в европейските театрални традиции. Това е успех, който е заслужен и е във връзка с това, което правим през последните години", каза той за БТА след премиерата.

За реакциите на публиката, която аплодираше на крака след края на представлението, Васил Василев посочи: „Ще кажа нескромно – обичайните реакции, които една чуждестранна публика изпитва, когато гледа представление на Народния театър „Иван Вазов".

Той припомни, че тази година театърът участва в няколко европейски фестивала, сред които „Атина – Епидавър" в Гърция, Сибиу в Румъния и „Винер Фествохен" (Wiener Festwochen) в Австрия.

„Навсякъде получавахме великолепни реакции. Спектаклите са различни, но публиката е възхитена от нашата театрална школа", казва Васил Василев пред БТА по повод втората премиера на спектакъла „Вакханки" по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Постановката ще се играе и тази вечер в Античния театър в Епидавър.

След представленията в Епидавър спектакълът ще продължи турнето си на сцени в различни градове в Гърция. Информация за лятното турне на Народния театър „Иван Вазов" ще бъде представена на събитие в БТА в Атина. Събитието е на 13 юли в 13 ч.

Спектакли ще бъдат представени в Атина, Солун и други градове.