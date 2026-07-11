Филмът с българско участие „Три седмици по-късно“ получи награда на фестивала в Карлови Вари

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Филмът с българско участие „Три седмици по-късно" получи наградата Europa Cinemas Label на фестивала в Карлови Вари, съобщава сайтът на престижния кинофорум, предава БТА.

От 2003 г. насам наградата Europa Cinemas Label се присъжда на европейски филм от жури, съставено от киноразпространители от мрежата Europa Cinemas, на пет европейски фестивала. Целта ѝ е да увеличи популяризирането, разпространението и продължителността на прожектирането на наградените филми. Наградата Europa Cinemas Label се присъжда на най-добрия европейски филм сред тези, селектирани за основния конкурс „Кристален глобус" и за паралелната програма „Проксима".

„Решението да присъдим наградата Europa Cinemas Label на филма „Три седмици по-късно" на режисьора Мирослав Терзич беше единодушно. Като жури пред нас стоеше трудно решение, защото всички 15 филма, състезаващи се за нашата награда, бяха добри по свой собствен начин, но този филм ни завладя още от първия кадър и задържа вниманието ни до самия край", се казва в мотивите на журито.

Историята представя живота на днешните тийнейджъри през техните собствени очи, като позволява на техните гласове и гледни точки да оформят разказа по искрен и убедителен начин.

„Режисьорската работа на Мирослав Терзич е зашеметяваща във всеки аспект на занаята. Филмът ни призовава да чуем наистина младите хора, да бъдем до тях и да не отвръщаме поглед!", смята журито.

„Три седмици по-късно" е копродукция между Сърбия и България. Режисьорът Мирослав Терзич разказва за група гимназисти, чийто автобус се поврежда по време на училищна екскурзия в България и това отваря път за напрегнати ситуации и нерешени проблеми, допълват от Международния кинофестивал в Карлови Вари.

По-късно тази вечер ще бъдат връчени наградите в основния конкурс на фестивала.

Два от 12-те филма в основния конкурс на 60-ия Международен кинофестивал в Карлови Вари, които се състезават за наградата „Кристален глобус", са с българско участие – „Три седмици по-късно", както и „Черни пари за бели нощи" на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов.